Primero fue Javier Bardem y después su actual mujer y madre de sus dos hijos, Penélope Cruz. El actor hizo historia al ser el primer español en conseguir la preciada estatuilla y no pudo ser de mejor manera que en el 80º aniversario de los premios de la Academia y en la mejor película del año, No es país para viejos. "Mamá esto es para tí, para nuestros tíos, para nuestros abuelos que trajeron la dignidad para los comediantes de España. Y esto va para España y para todos vosotros", concluyó el actor ante la orgullosa mirada de su madre, que no pudo contener las lágrimas. Un año después, en febrero de 2009, fue Penélope la que cumplió su sueño de llevarse a casa la preciada estatuilla como Mejor actriz de reparto por su papel de María Elena en Vicky Cristina Barcelona. "Todavía no me lo creo, es muy fuerte para mí. He pasado muchos nervios. Me lo dieron y tardé cinco minutos en mirarle a la cara”, confesó la actriz española.