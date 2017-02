Foto de familia de la 87ª edición de los premios Oscar. Sentados: Kristina Reed, Ian Hunter, David Lancaster, Mat Kirkby, Christopher Hees, Graham Annable, Bonnie Arnold, Robert Duvall, Elizabeth Yianni-Georgiou, Richard King, Gregg Rudloff, Barney Pilling, Aneta Kopacz, Emma Stone, Jason Blum, and Mathilde Bonnefoy. Primera fila: Ronan Blaney, Ellen Goosenberg Kent, Cathleen Sutherland, Gary Dennis Liddiard, Jr., Russell Earl, Teddy Schwarzman, Nicolas Aithadi, E. Max Frye, Ben Wilkins, Dice Tsutsumi, J. Christian Jensen, Julien Féret, Dirk Wilutzky, Andrew DeCristofaro, Dan Gilroy, Keven McAlester, Oded Binnun, Robert Kondo, Anthony Stacchi, Jeremy Dawson, Aaron Glascock, Hu Wei and Bub Asman. Segunda fila: Daniel Sudick, Gary Fettis, Gregg Alexander, Brent Burge, Gregg W. Landaker, Ido Ostrowsky, Erik Winquist, Patrick Osborne, Adam Stockhausen, Craig Mann, John Lesher, Tim Crosbie, Robert Yeoman, Paul Franklin, Hans Zimmer, Travis Knight, Rosamund Pike, Jason Hall, Tomm Moore, Laura Poitras, Daniel Barrett, Helen Estabrook, Yoshiaki Nishimura, and Isao Takahata. Tercera fila: John T Reitz, James Lucas, Andrew Lockley, Thomas Curley, Mihal Brezis, Peter Morgan, Felicity Jones, Jonathan Fawkner, Colleen Atwood, Robert Lorenz, Michael Keaton, Jóhann Jóhannsson, Armando Bo, Andrey Zvyagintsev, Damián Szifron, Roy Conli, Jeremy Kleiner, Torill Kove, Dan DeLeeuw, Rory Kennedy, Joel E Cox, Hugo Guinness, Diane Warren, Bill Corso, Stefan Eichenberger, Nora Grossman, Alan Robert Murray, Talkhon Hamzavi, and Michael Lennox. Cuarta fila: Alexander Dinelaris, Juliano Ribeiro Salgado, David Rosier, Bennett Miller, Reese Witherspoon, Anthony McCarten, Jason Canovas, Maria Djurkovic, Morten Tyldum, Pawel Pawlikowski, Suzie Davies, Sandra Adair, Bradley Cooper, Charlotte Watts, Lisa Bruce, Tom Cross, Common, Graham Moore, Mark Coulier, Bryan Grill, Frank A Montano, Eddie Redmayne, Julian Raymond, Orlando von Einsiedel, Gary Rizzo, J. K. Simmons, Patricia Arquette, Lou Pecora, Gary D. Roach, and Chris Williams. Quinta fila: Julianne Moore, Charlie Siskel, Dan Lemmon, Shawn Patterson, Edward Norton, Laura Dern, Danielle Brisebois, Oprah Winfrey, Damien Chazelle, Joanna Natasegara, Richard Linklater, Jon Taylor, Mark Weingarten, Dana Perry, Don Hall, Clint Eastwood, Joe Letteri, Paul Young, Marion Cotillard, William C Goldenberg, Abderrahmane Sissako, Richard Stammers, Steve Carell, Dean DeBlois, Dede Gardner, Scott Fisher, Becky Sullivan, Tomasz Śliwiński, Mark Bridges, Stephane Ceretti y Andrew Lazar