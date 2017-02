¡Sonreíd! Todas quieren una foto con Eddie

Es el hombre del momento, de eso no cabe ninguna duda. Aunque aún quedan unos días para saber si esta frase “and the winner is…” acaba con las palabras Eddie Redmayne, el chico de oro de Hollywood sigue arrasando. No es solo que su nombre aparezca en todas las quinielas de favoritos sino que se ha convertido en el más solicitado. Todos y todas quieren hacerse una foto con él para demostrar que le conocen y tal vez poder decir eso de: “Pues es más guapo en persona”.

Ha sido uno de los más buscados en las últimas entregas de premios: que si un selfie, un autógrafo, una foto conmigo por favor… Hasta las más consolidadas estrellas de la gran pantalla quieren posar con él. Pero ¿y él qué quiere? Como ocurre siempre el más deseado tiene a su vez a sus ídolos, aquellos nombres que le provocan un escalofrío y a los que admira. En caso de Eddie los nervios le entraron cuando vio a Julia Roberts y Jennifer Aniston en los pasados premios SAG. Tal y como confesó a Jimmy Kimmel, era como un niño “en una tienda de caramelos”, aunque casi no pudo reaccionar cuando las tuvo cerca y las iba a conocer. ¡Se quedó bloqueado! Y eso que este año la estrella es él…

¡Mira con quién estoy! Sharon Stone es una de las que ha caído rendida a los pies de Eddie que ha conseguido que casi nadie se haya quedado sin una foto con él. Si se pone a contar no le llegarán los dedos de las manos para hacer una lista de todos los que han posado a su lado y ¡han sido muchos! Mirad sino la emoción de otra de las grandes favoritas Juliane Moore © Gtresonline

Ampliar imagen Una de las películas que le marcó cuando era niño fue 'Pretty Woman'. Es la cinta preferida de su padre y fue con él con quien la vio a una ‘edad inapropiada’, tal y como confesó a Jimmy Kimmel. Por eso, cuando Julia Roberts le entregó el premio SAG al mejor actor no pudo contener la emoción. ¡Estaba conociendo a uno de sus ídolos! © Getty Images

Casi al borde de las lágrimas. Los discursos de Eddie siempre se refieren a su familia o a aquellos que le han ayudado en el camino hacia el éxito. Si la emoción del triunfo, se junta además con que en escena está acompañado por Julia, su ídolo… ¡el llanto es inevitable! © Gtresonline

Este es el año de Eddie. Su papel en 'La teoría del todo', un 'biopic' de Stephen Hawking, le ha encumbrado como el gran favorito para el Oscar y no sólo eso, sus compañeros de profesión y la crítica le quieren y se lo demuestran. En cada una de las entregas de premios a las que ha acudido, Eddie es el más solicitado: se quieren hacer fotos con él, conocerle… ¡Es el chico de oro de Hollywood! © Gtresonline

Este año se ha convertido en el chico de moda Hollywood. Todas las miradas están puestas en sus movimientos y su simpatía y naturalidad conquista allá por donde va. Su nombre es el favorito para llevarse el próximo día 22 la preciada estatuilla al mejor actor y consolidarse así como una de las estrellas emergentes del firmamento más brillante del séptimo arte © Getty Images

Es capaz de cualquier cosa por complacer a sus fans, incluso de estirar el cuello para lograr colarse en un selfie. Las que le esperan durante horas tienen que saber que está recién casado, pero es que es tan simpático que seguro que responde con una sonrisa a los piropos. Él es uno de los británicos que se han colado en las superproducciones americanas igual que Keyra Knightley que también es nativa del Reino Unido. ¡Los británicos lo valen! © Getty Images