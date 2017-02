La Academia de Hollywood sigue anunciando quienes serán los presentadores de la 87ª edición de los Oscar. Una de las últimas estrellas en ser confirmada ha sido Dakota Johnson. La protagonista de Cincuenta sombras de Grey será una de las encargadas en entregar la preciada estatuilla. Tras el revuelo formado por el estreno de la primera película de la trilogía más sensual de todos los tiempos, la hija de Don Johnson y Melanie Griffith se ha convertido en todo un reclamo y se subirá al escenario del Teatro Dolby de Hollywood para presentar uno de los galardones.

Dakota se suma a la lista de personalidades como Nicole Kidman, Liam Neeson, Gwyneth Paltrow y Channing Tatum que entregarán algunas de las preciadas estatuillas doradas. Hace tan solo unos meses era impensable que Johnson, sin ningún rol destacado en el cine, fuera una de las elegidas. Sin embargo su ascenso a la fama gracias a su papel de Anastacia Steele ha hecho que sea una de las treinta personas encargadas de entregar un galardón.



Dakota sin duda ha respondido a la llamada de sus genes. Su abuela Tippi Hedren fue la musa de Hitchcock en Los pájaros y Marnie, la ladrona, lo que le abrió las puertas de Hollywood protagonizando luego más de una treintena de títulos. Un talento que recogió su madre Melanie Griffith, cuya andadura comenzó en los años setenta y que figuró en cintas como Algo salvaje, Armas de mujer, La hoguera de las vanidades y Seducción peligrosa, entre otras muchas. Dakota nació de la unión de Melanie con Don Johnson, protagonista de la serie de los ochenta Corrupción en Miami y de películas como En busca del honor, El abogado del diablo y Tiro mortal, entre otros. Con solo 10 años Dakota Johnson debutó en el cine en Locos por Alabama, un filme dirigido por Antonio Banderas, marido entonces de Melanie y otro grande de Hollywood, y ahora triunfa gracias a su papel de Anastasia Steele en Cincuenta sombras de Grey.

Entre los presentadores anunciados previamente figuran Ben Affleck, Cate Blanchett, Scarlett Johansson, Jennifer López, Lupita Nyong’o, Meryl Streep, John Travolta, Kerry Washington y Reese Witherspoon, entre otros. Jennifer Aniston, la gran olvidada en las nominaciones por su papel en Cake, no optará a un premio pero sí entregará otro de los "hombrecitos dorados".

La gala que tendrá lugar el 22 de febrero en el Teatro Dolby de Hollywood contará con Neil Patrick Harris como maestro de ceremonias, en una ceremonia en la que parten como películas más nominadas The Birdman, y Gran Hotel Budapest, con nueve cada una, pero que le siguen serias competidoras como The Boyhood o The Imitation Game.