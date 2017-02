Lady Gaga y una canción de los creadores de 'Frozen' como actuaciones estelares

A escasos días de los Oscar, os develamos algunos detalles musicales de la noche más prestigiosa del cine. Tras dar a conocer que las canciones nominadas se cantarán en vivo en la ceremonia y que estrellas como Lady Gaga, Jennifer Hudson, Jack Black y Anna Kendrick pondrán su nota musical, los productores han anunciado que Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez, autores de la canción Let it Go (Suéltalo) de Frozen, realizarán el número musical de apertura de la gala, una secuencia multimedia titulada ‘Moving Pictures’. “Nos encantan los Oscar y siempre hemos sido muy fan de Neil Patrick Harris, así que cuando nos propusieron que escribiéramos una canción para el espectáculo de este año dijimos ‘¡Sí!’ antes de que pudieran terminar la frase, sin saber si en realidad nos estaban proponiendo otra cosa”, han dicho Kristen y Bobby Lopez al respecto.

Canciones aspirantes al Oscar

Las hermanas canadienses Tegan and Sara junto con el trío cómico-musical The Lonely Island representarán su canción "Everything is awesome" de LEGO, la película. También subirá al escenario Tim McGraw, actor y cantante de country ganador de un Grammy, con su canción "I am not gonna miss you"; escrita por él mismo no para una película sino para su propio documental, Glen Campbell: I will be me.

La cantante británica Rita Ora cantará "Grateful", de la película Beyond the Lights, protagonizada por Gugu Mbatha-Raw, Minnie Driver, Nate Parker, Danny Glover, y el rapero Machine Gun Kelly.

Una de las actuaciones más esperadas de la noche será la de Common y John Legend, que entre los dos suman nada menos que nueve premios Grammy. Juntos interpretarán la canción "Glory" de la película Selma. Y por último, la cancion "Lost stars" de la película Begin Again la cantará Adam Levine.

Entre las actuaciones estelares está la de Lady Gaga. La cantante actuará en la próxima edición de los Oscar e interpretará un "tributo especial". Craig Zadan y Neil Meron, productores de la ceremonia, anunciaron la presencia de Gaga y así atraer a un público más joven a la gala. "Lady Gaga es una artista única y en constante evolución musical. Estamos muy orgullosos de tenerla en los Oscar por primera vez".



Jack Black también va a hacer una aparición sorpresa. Los productores Craig Zadan y Neil Melon solo se atrevieron a declarar "Jack Black es un cómico original muy completo y estamos entusiasmados porque aceptó sumarse al espectáculo del Oscar con una secuencia especial".