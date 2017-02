'Birdman' o 'Boyhood', la suerte está echada

La esperada gala de los Oscar desvelará este domingo los ganadores de su 87ª edición, en la que Birdman, del mexicano Alejandro González Iñárritu, parte como gran favorita, aunque muchos apuestan por una sorpresa de la mano de Boyhood, de Richard Linklater. Según los medios especializados, Birdman será este año la gran ganadora, pero el nombre de Boyhood ha tomado peso desde que se hiciera con el BAFTA británico a mejor película. Ambas lograron el Globo de Oro. En la categoría de comedia para Birdman y en la de drama para Boyhood.

Pero los principales premios que entregan los productores, directores y actores, han caído del lado del filme de González Iñárritu. Birdman ha sido elegida mejor película por los sindicatos de productores (PGA) y directores (DGA) de Hollywood, muchos de cuyos integrantes votan los Oscar y que el año pasado respaldaron a Gravity, de Alfonso Cuarón, que finalmente se llevó las estatuillas de mejor película y mejor director. También triunfó en los Gotham, y los actores, con sus premios SAGA, reconocieron el trabajo conjunto de todo el elenco de la película: Michael Keaton, Edward Norton, Emma Stones, Naomi Watts, Zach Galiflianakis, Andrea Riseborough y Amy Ryan. Sin embargo, los críticos de Boston, Chicago, Londres, Los Ángeles, Nueva York, San Francisco, Vancouver y Washington se decantaron por Boyhood.

De las películas de 2014, la que mejor crítica ha recibido desde su estreno es Boyhood, la historia que Linklater rodó durante 12 años para seguir el crecimiento de un niño desde los 6 a los 18 años, y convertir su evolución en la historia de un filme. Protagonizada por Ellar Coltrane, con Ethan Hawke y Patricia Arquette como sus padres, la película convenció además al American Film Institute, que la consideró la mejor del año.

Un esquema que parece repetir lo sucedido en 2011 entre El discurso del Rey, la favorita de la industria, y La red social, la mejor para los críticos. En los Oscar la película británica se llevó los premios más importantes: mejor película, actor principal (Colin Firth), director (Tom Hooper) y guión (David Seidler). Todo apunta a que este año puede ocurrir lo mismo, según la mayoría de medios especializados, que apuntan claramente a Birdman como ganador de las categorías más importantes, aunque hay mayor disparidad de criterios en lo que respecta al Óscar a mejor director, que muchos creen debería ir a las manos de Linklater.

En lo que se refiere a las interpretaciones principales, la femenina cuenta con una favorita aplastante, Julianne Moore, por su emocionante papel de enferma de alzheimer precoz en Siempre Alice, por el que ha ganado los principales premios de la temporada, incluido el BAFTA y el Globo de Oro. En el apartado masculino la igualdad es total entre el actor que intenta resurgir de Michael Keaton en Birdman y el Stephen Hawking del británico Eddie Redmayne en La teoría del todo.

Respecto a las categorías secundarias, entre los hombres sería una sorpresa que lo ganase alguien que no sea J.K.Simmons por su sádico profesor de Whiplash, mientras que entre las mujeres, aunque Patricia Arquette tiene todas las papeletas para llevarse el Oscar, las quinielas están más abiertas e incluyen también a Meryl Streep por Into the woods o a Emma Stone por Birdman.

Sobre el guion original, hay acuerdo en que Wes Anderson se llevará el Oscar por El Gran Hotel Budapest y también hay unanimidad en que el mexicano Emmanuel Lubezki conseguirá su segundo Oscar por la fotografía de Birdman tras ganar el año pasado por la de Gravity.

Y entre las nominadas a mejor película de habla no inglesa, la polaca Ida encabeza todas las quinielas para ganar el Óscar, con un segundo puesto para la argentina Relatos Salvajes.