¿Qué 'beauty looks' veremos este año sobre la alfombra roja?

Un vestido deslumbrante escogido cuidadosamente para la ocasión. Impresionantes zapatos para pisar con fuerza la alfombra roja. Un peinado pensado y calculado al milímetro. Complementos que dan ese toque único. Preciosas joyas que nos dejan sin aliento. ¿Qué más necesitan las celebridades de Hollywood para brillar en la gran noche de los Oscar 2015? La respuesta está clara: un maquillaje que destaque la belleza de las estrellas y les haga brillar con luz propia. La importancia del 'beauty look' es tan grande que puede suponer la diferencia entre conseguir un estilismo de diez o arruinar por completo un 'outfit'. Por eso, cada año las actrices se esmeran mucho en la elección de los productos con los que resaltar sus rasgos. ¿Qué tendencias de maquillaje veremos este año desfilar sobre la alfombra roja?

Que la atención debe centrarse o en los ojos o en los labios, y no en las dos cosas a la vez, es una máxima que las estrellas de Hollywood conocen y suelen respetar. En la última edición de los Oscar, las actrices dieron una clase magistral de cómo lucir unos labios intensos adaptando el color a la tonalidad de piel. Del rojo al burdeos pasando por el berenjena, Kerry Washington o Emma Watson nos enseñaron diferentes formas de utilizar el pintalabios con unos 'looks' que volveremos a ver en la próxima edición. Un poquito más cerca, en el ámbito nacional, los recientes premios Goya pueden servirnos también como un adelanto de lo que veremos en los Oscar: Macarena Gómez, Natalia Sánchez... ellas también centraron las miradas en sus labios.

Para las que decidan dejar el protagonismo a sus ojos también hay un amplio abanico de opciones. Apuestas atrevidas por el color, tonos metalizados, ojos felinos y, por supuesto, 'smoky eyes', un clásico que, sin duda, será uno de los que más veremos sobre la alfombra. Dafne Fernández, la ganadora de nuestro 'Goya 2015 a la elegancia', se decidió por este tipo de maquillaje: sus labios en 'nude' que casi se difuminaban con la piel contrastaban con el oscuro de su maquillaje de ojos, consiguiendo una mirada impresionante. Sandra Bullock u Olivia Wilde, entre otras, siguieron también esta línea en la pasada edición de los Oscar.

Pero es un día para destacar, y no faltarán las celebridades que decidan arriesgar y sorprender con elecciones impactantes tanto en ojos como en labios, como han hecho Clara Lago y Megan Montaner en los Goya. En el extremo contrario, los 'looks' de maquillaje sencillos son una buenísima opción para resaltar la belleza natural, especialmente si queremos conocederle el protagonismo al vestido. Charlize Theron, Jennifer Lawrence o Elsa Pataky nos dieron el año pasado una lección de cómo lucir este 'look' de forma perfecta. Un toque de ‘gloss’, otro de máscara de pestañas y ¡listas!

Porque si hay algo que no puede faltar en un ‘beauty look’ de alfombra roja es una mirada protagonista y unas pestañas que se abran como abanicos. La máscara de pestañas es un básico de maquillaje tanto para las que opten por los labios intensos como para quien prefiera reservar los tonos llamativos para los ojos, para las que apuesten por los 'looks' más naturales o las que se decidan por el "todo vale": no hay que subestimar el poder de la mirada.

A la hora de elegir una buena máscara de ojos son muchos los aspectos a tener en cuenta. La fórmula, por supuesto, es uno de ellos, pero no el único. La forma y curvatura del cepillo, la fluidez del producto e incluso el tamaño de las cerdas pueden dar un aspecto muy diferente a las pestañas y suponer la diferencia entre un 'look' recordado como el mejor de la alfombra roja o uno para olvidar.

