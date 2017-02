Julianne Moore da consejos a Dakota Johnson ante su debut en los Oscar

Nada mejor para calmar los nervios y superar el estrés que disfrutar de un desfile en la Semana de la Moda de Nueva York. Julianne Moore, la gran favorita a alzarse con el Oscar a la mejor actriz, asistió al desfile de Hugo Boss en la pasarela neoyorquina. La actriz estadounidense compartió primera fila con otra gran invitada a la ceremonia: Dakota Johnson, o lo que es lo mismo Anastacia Steele en Cincuenta sombras de Grey. Juntas compartieron confidencias ante el que será un gran día para ambas. Moore podrá alzarse con el máximo premio de la industria del cine, y Johnson se subirá al escenario para entregar un Oscar. En la ceremonia Moore tiene experiencia y a buen seguro supo darle buenos consejos a la hija de Melanie Griffith.

Julianne Moore acaricia el Oscar. Después de cinco nominaciones y lograr el Globo de Oro y el Bafta, la protagonista de Siempre Alice aspira a llevarse este año la preciada estatuilla por su brillante interpretación de una profesora de neurología que comienza a sufrir los estragos de una enfermedad como el Alzheimer en esta adaptación del best seller homónimo de Lisa Genova. Al hablar de la posibilidad de alzarse con el 'tío Oscar', a la bella pelirroja le recorre un escalofrío por el cuerpo: "¡Díselo a todo el mundo, por Dios! (risas). Me encanta que hablen bien de mí. ¡Me gustan tanto los halagos!". Y según ella misma econoció a la revista Dominical: "El actor que te diga que no le importa (ganar el Oscar), está mintiendo", confesó Julianne Moore a la revista Dominical. "Intentas que no te importe, pero es muy difícil no pensar: ‘Sería bonito llevarme el Oscar’. Todos buscamos reconocimiento, está en nuestra naturaleza”.

La actriz relata a Fotogramas cómo fue el momento en el que su marido, el director Bart Freundlich, vio la película: "Vi 'Siempre Alice' por primera vez con él. Lo primero que haces cuando estás frente a una película tuya es analizar en qué has fallado, qué podrías haber hecho mejor... Acabó el filme y empecé a escuchar un ruidito, y yo pensaba: ¿Qué diablos es esto que se escucha? Me di la vuelta, y era Bart llorando como un niño. Intenté empezar a hablar, pero me cortó: ¡No digas nada! No lo estropees...". Sin duda una interpretación de Oscar.