Lo que debería saber antes de la noche de los Oscar

Hollywood cuenta las horas para la entrega de los Oscar. Con el cierre de la admisión de papeletas de voto de los casi seis mil miembros de la Academia de las Artes y las Ciencias, comienza la cuenta atrás real para la gran fiesta del cine. A la espera de escuchar la ansiada frase The Oscar goes to... decenas de trabajadores ultiman los preparativos, el Dolby Theatre se viste con sus mejores galas, los fogones del prestigioso chef Wolfang Puck, encargado de la cena del tradicional Baile del Gobernador están encendidos y las actrices ya están listas para lucir sus mejores galas. Antes de que empiece la fiesta, os contamos todos los detalles y curiosidades que rodearán la 87ª edición de los Oscar.

-A las cinco de la tarde (hora de Los Ángeles) del pasado martes 17 de febrero, se cerraron las urnas con los votos de los casi seis mil miembros de la Academia de Hollywood y los empleados de la firma auditora Pricewaterhouse Coopers comenzaron el recuento de papeletas fuertemente protegidos y en un hotel cuyo nombre se mantiene en secreto.

- Los primeros en desfilar por la alfombra roja el 22 de febrero serán los sobres lacrados con los nombres de los ganadores. Para este año diseñaron unos sobres dorados con estatuillas del Oscar grabadas alrededor de la categoría designada, porque además de la estatuilla, los ganadores también se llevarán el histórico sobre como recuerdo. Marc Friedland, responsable de su diseño desde hace cinco años y quien se preocupa de minimizar el riesgo de imprevistos en un instante de tanta tensión, asegura: "La tarjeta es muy gruesa, tiene el nombre de la categoría en el dorso y le ponemos cera en los bordes para que salga fácilmente del sobre y nadie lo haga con torpeza".

- Nueve de los actores y actrices que optan este año al Oscar se enfrentan a su primera nominación. En la categoría principal Michael Keaton, por Birdman; Steve Carell, por Foxtcacher; Benedict Cumberbatch, por The Imitation Game, y Eddie Redmayne, por La teoría del todo. Entre las aspirantes a mejor actriz son primerizas en estas lides Felicity Jones con La teoría del todo y Rosamund Pike, de Perdida. Y entre los nominados a mejor actor y actriz de reparto figuran tres: Patricia Arquette, por Boyhood; Emma Stone, por Birdman, y J.K.Simmons, por Whiplash.

Entre actores y actrices principales y secundarios hay un total de veinte nominados. Pero de ellos sólo cuatro saben lo que significa recoger un Oscar: tres mujeres y un hombre. Son Marion Cotillard -La vie en rose, 2008-, Reese Witherspoon -En la cuerda floja, 2006-, Meryl Streep -Kramer contra Kramer -1980-, La decisión de Sophie -1983- y La dama de hierro -2012- y Robert Duvall -Gracias y favores, 1984-.

-Sólo hace falta echar una rápido vistazo a la lista de nominados de la 87ª edición para darse cuenta de que este año los actores y actrices británicos 'invaden' y algunos parten como favoritos para la conquista de Hollywood. Keira Knightley, Rosamund Pike, Felicity Jones, Eddie Redmayne, Benedict Cumberbatch. Seguir los pasos de los oscarizados Colin Firth, Michael Caine o Helen Mirren es muy posible.

- Meryl Streep supera su récord personal y suma ya 19 nominaciones. Si gana el premio a la mejor actriz secundaria por Into the woods, se uniría a Katharine Hepburn en el selecto club de intérpretes con cuatro estatuillas, aunque Hepburn las obtuvo todas como protagonista.

- Otro dato curioso es que Bradley Cooper encadena su tercera nominación consecutiva, algo que sólo han conseguido muy pocos actores en toda la historia de los Oscar: Spencer Tracy, Gary Cooper, Gregory Peck, Marlon Brando, Richard Burton, Al Pacino, Jack Nicholson, William Hurt, Russell Crowe.

- La actriz francesa Marion Cotillard vuelve a ser nominada por un papel en una película en lengua no inglesa. Lo ganó en 2008 por su interpretación de la cantante francesa Edith Piaf en La vida en rosa y ahora intentará repetir por Dos días, una noche, de los hermanos Dardenne. De conseguirlo, sería la primera actriz en obtener dos premios por una interpretación en una lengua no inglesa.

--Pocas sorpresas han deparado este año las nominaciones entre las películas. Birdman, Boyhood y El gran hotel Budapest se perfilan como favoritas, pero The Imitation Game o El francotirador se perfilan como serias alternativas.

-Foxcatcher aspira a un premio a dirección, guión e interpretación, pero no a película. En el caso de El francotirador, de Clint Eastwood, está nominada a película, actor y guión adaptado, pero no a director.

-Relatos Salvajes ha entrado finalmente entre las aspirantes a mejor película de habla no inglesa junto a Ida (Polonia), Leviatán (Rusia), Tangerines (Estonia) y Timbuctu (Mauritania). La película está rodada en Argentina por un director argentino (Damián Szifron) con actores argentinos, pero está realizada por El Deseo, la productora española de Pedro y Agustín Almodóvar, por lo que se considera coproducción entre España y Argentina

-El compositor francés Alexandre Desplat logra una doble nominación por The Imitation Game y El gran hotel Budapest en la categoría de mejor banda sonora. Después de seis nominaciones a los Oscar (sin contar las de este año), todavía no se ha hecho con la estatuilla. ¿Será este su año?

-Entre los debutantes a la mejor dirección está Richard Linklater por Boyhood y Wes Anderson por El gran hotel Budapest. Ambos optan por primera vez al Oscar a mejor director y mejor película, ya que anteriormente solo habían conseguido nominaciones por los guiones de sus filmes.

-Los productores de la ceremonia han anunciado que Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez, autores de la canción Let it Go (Suéltalo) de Frozen,han compuesto el número musical de apertura de la gala, una secuencia multimedia titulada ‘Moving Pictures’ que será interpretada por el maestro de ceremonias, Neil Patrick Harris. “Nos encantan los Oscar y siempre hemos sido muy fan de Neil Patrick Harris, así que cuando nos propusieron que escribiéramos una canción para el espectáculo de este año dijimos ‘¡Sí!’ antes de que pudieran terminar la frase

Además de dar a conocer que se cantarán en vivo las canciones nominadas, entre las actuaciones estelares está la de Lady Gaga. La cantante actuará en la próxima edición de los Oscar e interpretará un "tributo especial". Jack Black también va a hacer una aparición sorpresa. Los productores Craig Zadan y Neil Melon solo se atrevieron a declarar "Jack Black es un cómico original muy completo y estamos entusiasmados porque aceptó sumarse al espectáculo del Oscar con una secuencia especial".

- Es el primer año que hay ocho filmes nominados al Oscar a la mejor película. Desde que en 2010 se aumentara de 5 a 10 el número máximo de películas en esta categoría, se llegó al tope en los dos primeros años, mientras que en los tres siguientes se redujo a nueve y ahora se ha quedado en ocho.

-Aunque no aparece en pantalla, Oprah Winfrey podría llevarse el Oscar como productora si gana Selma como mejor película. Clint Eastwood no está nominado como mejor director por El Francotirador, pero si ganara su filme como mejor película, se llevaría un Oscar, al igual que Bradley que es uno de los productores junto con Eastwood. Cooper también está nominado como mejor actor.

- Para entregar los premios en las diferentes categorías de interpretación, la Academia ya se aseguró de que estuvieron los ganadores de la anterior edición. Matthew McCounaghey, Cate Blanchett, Jared Leto y Lupita Nyong'o están entre los presentadores. Y también confirmaron que subirán al escenario para entregar el premio de otras categorías los nuevos nominados Reese Witherspoon, Felicity Jones, Benedict Cumberbatch y Meryl Streep.