Antonio Banderas, ¿rumbo a los Oscar con su nuevo amor?

La cuenta atrás para los Oscar 2015 ha comenzado y Antonio Banderas ya está en Los Ángeles para no perdérselos. Pero no está solo, el actor malagueño ha viajado hasta allí con su novia, Nicole Kimpel. La pareja fue vista realizando unas compras por un exclusivo centro comercial de la ciudad y podría haber sido Nicole la encargada de grabar este vídeo. “Los Ángeles, California. Un saludo muy cariñoso para todos mis amigos de Twitter. Ciao”, dice el actor mientras conduce su propio coche. Ahora la pregunta que nos hacemos es si veremos a la pareja sobre la alfombra roja de los Oscar. Lo sabremos en tan solo unas horas.

Si Antonio va los Oscar y lo hace de la mano de Nicole, sería su presentación oficial como pareja. Tras divorciarse de Melanie Griffith, el actor encontró de nuevo el amor en esta bella holandesa que trabaja como asesora financiera. "Es una mujer tímida, no tiene nada que ver con mi profesión, lo cual no está nada mal. He estado casado anteriormente con dos actrices y eso puede implicar algún tipo de problema", declaró.

A quien seguro que verá en los Oscar si finalmente va, será a Dakota Johnson, la hija que Melanie tuvo con Don Johnson y a la que Antonio adora. "Estoy viendo lo que le está ocurriendo a mi dulce niña Dakota y siento tanto amor por ella. Estoy muy agradecida de que ella sea feliz en su vida”, escribió en Twitter. Y es que su divorcio no ha supuesto una ruptura familiar. “Hablo con Stella a diario y con el resto de mis hijos también, aunque no sean biológicos. Esto no ha explotado. Nos vamos a seguir viendo. La familia no ha muerto, ni muchísimo menos”, confesó el actor a hola.com.

Tras el inicio del proceso de divorcio, Antonio ha pasado largas temporadas en Los Ángeles, y semanas después del anuncio, en los meses de julio y agosto, el actor vivió una experiencia única con Stella. Padre e hija recorrieron en Perú el camino Inca hasta llegar a las ruinas de Machu Picchu. Una aventura inolvidable cuyas imágenes desveló la revista ¡HOLA!.

En los próximos meses, Antonio estrenará Altamira y The 33, y rodará una película donde interpretará a Picasso. Sin embargo, su proyecto más importante es pasar más tiempo con su hija. Por eso no descarta trasladarse a la Gran Manzana. “El próximo año Stella va a ir a la Universidad a Nueva York y yo probablemente me voy a mudar allí y la voy a tener muy cerquita”, reveló.