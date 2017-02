Es la actriz del momento. Blanca Suárez no deja de cosechar éxitos y enlazar un proyecto con otro. Y entre rodaje y rodaje, la actriz se viste de gala para asistir a los principales premios del séptimo arte. Si hace unas semanas piso la alfombra ‘rosa’ de los Goya con un impresionante vestido de Elie Saab, ayer presumió de ‘cuerpazo’ en los Spirit Awards con un atrevido vestido de Emilio Pucci.

No es la primera vez que vemos a Blanca en estos premios. En 2012 la actriz pisó por primera vez la alfombra 'violeta' de los Spirit Awards y su experiencia fue tan maravillosa que este año ha vuelto a repetir. Invitada por Piaget, que es patrocinador del evento, Blanca se codeó con las estrellas más brillantes de Hollywood, como Cate Blanchett, Jessica Chastain, Scarlett Johansson, Ethan Hawke o Emma Stone. "Vengo a pasarlo bien y a disfrutar del buen cine", dijo en una entrevista concedida a hola.com.

La actriz reconoció que, aunque no es su única meta, sueña con estar nominada a un Oscar. "No pienso en ello todos los días, pero creo que me haría bastante ilusión", declaró. "La vida puede dar tantas vueltas que no sé donde voy a acabar ni cómo", añadió.

Blanca, que se definió como una mujer tranquila y con gran sentido del humor, tiene por delante un año lleno de proyectos. En marzo estrenará Perdiendo el Norte, un filme del director Nacho García Velilla, y en la pequeña pantalla protagonizará Los Nuestros y La Bella y la Bestia. También tiene pendiente de estreno My Bakery in Brooklyn y en los próximos días comenzará el rodaje de Mi gran noche, la nueva comedia del director Álex de la Iglesia.

La actriz está volcada al cien por cien en su trabajo y parece que ha dejado el amor en un segundo plano. Tras su ruptura con Miguel Ángel Silvestre y su breve -pero intensa- relación con Dani Martín, Blanca tiene muy claro lo que busca en un hombre. "Que me haga reír, que me haga sentir importante y que me haga sentir que ocupo un lugar importante en su vida", confesó.

Birdman triunfa en los Spirit Awards

El filme Birdman, del cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu, fue el gran triunfador en la trigésima edición de los Spirit Awards tras alzarse con tres galardones en una ceremonia en la que superó a su principal rival en los Oscar, Boyhood.

Birdman, cinta en la que un veterano actor venido a menos trata de resucitar su carrera con un espectáculo en Broadway, se impuso como mejor película y su protagonista, Michael Keaton, se hizo con la estatua alada a mejor actor, mientras que el mexicano Emmanuel Lubezki fue reconocido como mejor director de fotografía. "Esta película es como haber sido disparado por un cañón y estamos todavía volando y todavía estoy en estado de asombro de cómo la película ha conectado", comentó el cineasta horas antes en la alfombra 'violeta'.

Más premiados

- Julianne Moore (Still Alice), mejor actriz.

- Patricia Arquette (Boyhood), mejor secundaria. Boyhood también se llevó el galardón al mejor director.

- J.K. Simmons (Whiplash), mejor actor de reparto. Whiplash también se llevó el galardón a mejor edición.

- Ida, mejor película de habla no inglesa.

- Nightcrawler, mejor guión y mejor ópera prima.

La lista de vencedores incluyó a Dear White People (mejor primer guión), Land Ho! (premio John Cassavetes a mejor película de presupuesto inferior a 500.000 dólares), Inherent Vice (premio Robert Altman), Foxcatcher (premio especial) y Citizenfour, que se impuso como mejor documental. Citizenfour se llevó el galardón al que también aspiraba la producción italofrancesa La sal de la tierra sobre la obra del fotógrafo Sebastiao Salgado.