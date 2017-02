Recién casado, esperando su primer hijo y nominado como Mejor actor por 'The imitation game'. No es de extrañar que Benedict Cumberbatch se haya mostrado así de radiante al posar en la alfombra junto a su ya esposa, Sophie Hunter, que ha disimulado su embarazo con un vestido rojo muy favorecedor. También Bradley Cooper (‘El Francotirador’) está nominado a Mejor actor, pero él no ha llegado con su pareja, Suki Watherhouse, y en su lugar ha posado con un clásico del cine, Clint Eastwood. Elegantísima Meryl Streep, que esta noche podría llevarse a casa su cuarto Oscar en su decimonovena nominación, como Mejor actriz de reparto por 'Into the Woods'