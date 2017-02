Birdman ha sido la gran vencedora de los Oscar. El 87 cumpleaños del tío Oscar se presentaba como un gran duelo entre Boyhood y Birdman. Sin embargo la clara vencedora ha sido la película de Alejandro González Iñárritu con cuatro estatuillas -mejor película, mejor director, mejor guión original y mejor fotografía-. Boyhood se ha tenido que conformar con un galardón, el de mejor actriz de reparto para Patricia Arquette, mientras que Birdman ha empatado con El gran hotel Budapest a cuatro premios, aunque la película de Wes Anderson se ha alzado con estatuillas en las categorías secundarias -banda sonora, vestuario, maquillaje y peluquería y diseño de producción-.

La lista completa de ganadores de los Oscar 2015

VER GALERÍA

En una noche en que todas las miradas se giraron hacia el corazón de Hollywood, no hubo grandes sorpresas y los premios estuvieron de lo más repartidos. El actor británico Eddie Redmayne se llevó el Oscar al mejor actor por su aplaudida interpretación de Stephen Hawking en La teoría del todo. Redmayne protagoniza la conmovedora historia del científico, al que le fue diagnosticada la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que le causó parálisis, y su mujer Jane. En el apartado femenino lo logró Julianne Moore. A la quinta fue la vencida. La actriz estadounidense de Siempre Alice obtuvo el Oscar por su brillante interpretación de una profesora de neurología que comienza a sufrir los estragos de una enfermedad como el Alzheimer en esta adaptación del best seller homónimo de Lisa Genova.

Eddie Redmayne y Julianne Moore, mejor actor y actriz de los Oscar

VER GALERÍA

El director Alejandro González Iñárritu logró quitarse una espinita tras Babel y se alzó como el mejor director por Birdman. Iñárritu hasta ahora no había logrado ninguna estatuilla a pesar de que estuvo muy cerca de conseguirlo en 2007 con Babel. En esta edición Iñárritu logró su mejor registro al lograr nueve nominaciones. Con cuatro premios Iñárritu ha vuelto a escribir a su país México con letras de oro en la historia de Hollywood. Tras el triunfo en 2014 de Alfonso Cuarón con Gravity, su compatriota ha logrado ir aún más allá.

VER GALERÍA

Neil Patrick Harris, presentador de los Emmy en dos ocasiones y de los Tony en cuatro, tomó el relevo de Ellen DeGeneres como maestro de ceremonias. El actor, que saltó a la fama por la serie Cómo conocí a vuestra madre, protagonizó el número musical de apertura de la gala compuesto por Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez, autores de la canción Let it Go (Suéltalo) de Frozen. Una secuencia multimedia titulada ‘Moving Pictures’ que contó con la colaboración especial de Anna Kendrick y del cómico Jack Black.

Harris, que además de cantante y actor, es también un mago aficionado, hizo su predicción de todos los ganadores y su apuesta la guardó en un maletín cerrado con llave y custodiado por Octavia Spencer.



J.K. Simmons y Patricia Arquette: triple corona tras ganar el Globo, el Bafta y el Oscar



Lupita Nyong’o, ganadora de la pasada edición como mejor actriz de reparto por 12 años de esclavitud, entregó el premio al mejor actor de reparto a J.K. Simmons, el gran favorito de todas las quinielas. El veterano de Hollywood se impuso con su interpretación en Whiplash a Robert Duvall, Ethan Hawke, Edward Norton y Mark Ruffalo y logró la triple corona tras obtener el Globo de Oro, el Bafta y el Oscar.

VER GALERÍA



Todas las esperanzas españolas estaban puestas en la producción hispano argentina Relatos salvajes, pero el premio a la mejor película de habla no inglesa se lo llevó el filme Ida, de Polonia. Elena Anaya, la única actriz española que pisó la alfombra roja de los Oscar, acompañó al equipo de Relatos salvajes para apoyar el filme producido por El Deseo, de los hermanos Agustín y Pedro Almodóvar. "Es mi primera alfombra roja de los Oscar. Esto es lo más", comentaba la protagonista de La piel que habito muy emocionada a su llegada a la ceremonia.

VER GALERÍA

Jared Leto, ganador del Oscar al mejor actor de reparto en 2014 por Dallas Buyers Club, hizo lo propio y entregó el premio a la mejor actriz de su categoría. Y la estatuilla dorada fue a parar a manos de Patricia Arquette, nominada por primera vez a sus 47 años gracias a su papel de madre en Boyhood, una película que ha sido rodada a lo largo de doce años y cuya interpretación, al igual que a Simmons, le ha valido la triple corona -El Globo, el Bafta y el Oscar-. Arquette pronunció un discurso en el reivindicó el papel de las mujeres en el mundo: "A todas las mujeres que han dado a luz, a todas las personas que pagan impuestos. Hemos luchado para que todos tengan los mismos derechos. Ha llegado la hora para las mujeres de Estados Unidos, por la igualdad de salario".

El toque original y emotivo de una gala de algo más de tres horas y media de duración lo puso la actuación de Lady Gaga con un tributo especial a Sonrisas y lágrimas, que cumple 50 años. Al concluir la canción, la cantante emocionadísima se abrazó a Julie Andrews, que entregó el Oscar a la mejor banda sonora para el compositor francés Alexandre Desplat por El gran hotel Budapest. Después de seis nominaciones a los Oscar (sin contar la doble nominación de este año), por fin Desplat se hizo con la estatuilla.

Cuando apenas quedaba treinta minutos para cerrar el telón de la 87ª edición de los Oscar, llegó el premio al mejor guión original para Alejandro G. Iñárritu, Nicolás Giacobone, Alexander Dinelaris, Jr. y Armando Bo por Birdman y el de mejor guión adaptado para Graham Moore por The Imitation Game (Descifrando Enigma).

VER GALERÍA

Y el Oscar al glamour es para...

Además de vencedores y vencidos, por el renombrado Dolby Theatre han desfilado numerosas estrellas para entregar las estatuillas en las veinticuatro categorías: Dakota Johnson, Jennifer Aniston, Nicole Kidman, Liam Neeson, Gwyneth Paltrow , Channing Tatum, Ben Affleck, Cate Blanchett, Scarlett Johansson, Lupita Nyong’o, y las nominadas Meryl Streep, Felicity Jones y Reese Witherspoon. Una de las anécdotas de la noche la protagonizó John Travolta, que el año pasado tuvo un lapsus al pronunciar el nombre de Idina Menzel, a quien llamó Adele Dazeem. Este año subió al escenario junto a Idina para presentar el premio a la mejor canción original, "Glory" de Selma. Una espectacular Jennifer López con un vestido de Elie Saab entregó junto a Chris Pine el premio al mejor vestuario y los ganadores del pasado año pasaron el testigo: Cate Blanchett entregó el premio al mejor actor (Eddie Redmayne), y Matthew McConaughey, el de mejor actriz (Julianne Moore), mientras que Lupita Nyongo'o y Jared Leto lo hicieron a mejor actor y actriz de reparto (J.K. Simmons y Patricia Arquette). Sean Penn fue el último en aparecer para entregar el galardón más esperado, el de mejor película, (Birdman), y se atrevió a bromear con el que fuera su director en 21 gramos, el mexicano Alejandro González Iñárritu: ¿Quién le ha dado la tarjeta de residencia?