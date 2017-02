Las melenas de Jessica Chastain y Jennifer Aniston, el maquillaje de Margot Robbie y Naomi Watts, la coleta de Jennifer López, el extra liso de Gwyneth Paltrow, el moño pulido de Karolina Kurkova, el look rockero de Scarlett Johansson, el romanticismo de Keira Knightley... Las estrellas de Hollywood han deslumbrado en la 87º edición de los premios Oscar luciendo looks de lo más estudiados que no han dejado indiferente a nadie. Ya sea por acierto o desacierto, no hay duda de que la alfombra roja del Dolby Theatre de Los Ángeles nos ha dejado 'momentos beauty' para el recuerdo y que en HOLA.com hemos fichado para que no te pierdas ni un sólo detalle de la edición de este año. ¿Cuál ha sido tu favorita?

PULIDO: Ya sea con la raya a un lado o en el centro, tanto la top Karolina Kurkova como la actriz Jenna Dewan, la cantante Rita Ora y la modelo Behati Prinsloo han coincidido en sus apuestas para los Oscar 2015. ¿Nuestras favoritas? La naturalidad y frescura que derrocha la dulce Kurkova y el contraste del pelo y el intenso eyeliner negro de Dewan con sus labios en un vibrante rojo, ¡impactante!. © Getty Images

Ampliar imagen MELENAS SUELTAS: Una tendencia muy clara ha sido el triunfo de la melena suelta. Y según explica el peluquero Eduardo Sánchez, suelta, "pero cuidada, muy cuidada". "Las melenas que desfilaron por la alfombra roja de esta edición de los Oscar 2015 se caracterizaron por un aspecto muy pulido; cabello muy trabajado y una fijación notable, que les daba un aire muy formal", añade. Jessica Chastain ha vuelto a cautivarnos con su pelo liso impecable y con el flequillo hacia a un lado, mientras que la siempre pefecta Jennifer Aniston, volvió a demostrar por que su melena es la envidia de medio mundo. La joven Chloe Grace Moretz fue otra de las que también apostó por esta tendencia. © Getty Images

LAS 'REINAS' DE LA NOCHE: Como año, las ondas se han convertido en las grandes protagonistas. En el caso de Reese Witherspoon, Jamie Chung y Katie Cassidy se han decantado por unas más suaves de medios a puntas, mientras que Emma Stone, Chrissy Teigen y Carmen Ejogo han ido un paso más allá y lucieron su versión más sofisticada recordándonos a las grandes actrices de la época dorada de Hollywood. © Getty Images

RECOGIDOS: Son muchas las celebs que apuestan por ellos para este tipo de eventos. Son cómodos, favorecedores y además aportan un toque chic a cualquier look. Rosamund Pike, Cate Blanchett, Anna Kendrick y Patricia Arquette han sido algunas de las que se han decantado por esta tendencia en su versión más desenfadada, huyendo de un resultado pulido, y dejando algunos mechones sueltos para darle un aire deshecho. © Getty Images

POR DELANTE... Y POR DETRÁS: No hay detalle que no capten las cámaras en una cita tan especial como la gran gala de los Oscar, y este tipo de imágenes nos permiten descubrir el 'otro' lado del look de las actrices. © Getty Images

'MIDI' A UN LADO: Nicole Kidman, Margot Robbie y Kerry Washington apostaron por looks muy similares. ¿Qué las diferenciaba? El lado en el que llevan la raya, más o menos marcada, y la textura de la melena, con movimiento en las puntas o extra lisa. © Getty Images

LAS MÁS DULCES: Era de esperar que Keira Knightley volviera a 'explotar' su lado más romántico, sabe que es el look que más le favorece y el que mejor sabe defender, así que este año ha ido a lo seguro y lució su melena suelta y ondulada con una diadema de estampado floral. Siguiendo su estela vimos a Agata Trzebuchowska, con un moño alto con una cinta azul a juego con su vestido, y a Zoe Saldana, espectacular con un recogido ideal con torcidos. © Getty Images

¿COLETA O MOÑO?: La eterna duda. Estas cuatro actrices nos proponen versiones diferentes dependiendo de la opción que han elegido. Dakota Johnson y Jennifer López apostaron por la coleta (la protagonista de Cincuenta sombras de Grey con flequillo y la intérprete de First love con toda la melena hacia atrás), mientras que Marion Cotillard y Julianne Moore prefirieron llevar un moño bajo con la raya a un lado. © Getty Images

LOS MÁS COMENTADOS: Gwyneth Paltrow acaparó todas las miradas a su llegada al Dolby Theatre no sólo por su precioso vestido asimétrico de color rosa empolvado de Ralph & Russo ni sus espectaculares pendientes, sino también por el peinado que lució para esta velada de premios. Con la raya a un lado muy pulida, la actriz llevaba algunos mechones recogidos por debajo de su melena lisa, ¿qué te parece el resultado final? Lady Gaga tampoco se quedó atrás en cuanto a flashes se refiere. La cantante se decantó por un recogido bajo de lo más original que adornó con un detalle floral rojo, a juego con sus labios. © Getty Images

LABIOS DE IMPACTO: Las actrices han presumido de labios en colores que van desde el ya famoso Marsala, pasando por los tonos frutas del bosque hasta el coral. En el caso de Naomi Watts, Chrissy Teigen, Sophie Hunter o Génesis Rodríguez se convirtieron en los grandes protagonistas de sus beauty look. © Getty Images

MAQUILLAJE INTENSO: Nos hemos enamorado del look de Sienna Miller, con los ojos ahumados en tonos tierra y eyeliner negro, ligero toque de blush y labios naturales en rosa. Por su parte, Lupita Nyong'o y Louise Roe eligieron los tonos metalizados, aunque en el caso de la modelo y presentadora británica fue mucho más intenso y combinó las sombras azules, a juego con su vestido, con el perfilador negro y pestañas XXL. © Getty Images