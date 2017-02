Al cuello: No podemos dejar pasar por alto los llamativos collares de tres actrices, Laura Dern, Margot Robbie -con joyas de Van Cleef & Arpels- y Cate Blanchett -con piezas de Tiffany & Co.-. Formas poco convencionales que no pasaron desapercibidas.

