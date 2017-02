Hay actrices, cantantes y modelos que consiguen llamar la atención en la velada de los Oscar por su presencia sobre la alfombra roja... y otras justo por lo contrario. Es el caso de Sonia Monroy. Poco después de que diera comienzo el desfile de celebridades, la española ha publicado un 'selfie' en el que aparecía sobre la alfombra, anunciando su llegada al Teatro Dolby con un vestido representando la bandera española. Sin duda habría sido una aparición sorprendente y estelar de Sonia en la ceremonia más importante del cine, de no ser por una pequeña "trampa": la fotografía había sido tomada el día antes.

"¡Mi primer selfie desde los Oscar! Estoy causando un gran revuelo por mi vestido hecho por mí misma con la bandera. ¡Ole!". Así anunciaba a sus seguidores en las redes sociales su llegada a la 87ª edición de los Premios Oscar. Para ilustrar el momento, Sonia ha incluido una fotografía tomada por ella misma sobre la alfombra roja mostrándonos su peculiar 'look', un vestido con la bandera nacional.

El asunto no ha quedado ahí, y Sonia ha continuado "retransmitiendo" su supuesto paso por la gala rodeada por las grandes estrellas del cine."En los Oscar 2015. Muy orgullosa de ser española", tuiteaba poco después. "En los Oscar siendo entrevistada por otro español, ¡gracias, David!", comentaba a continuación. Finalmente, Sonia ha concluido su narración poniendo un trágico punto y final a su relato: "Oscars de 'Sonrisas y lágrimas'... me expulsaron de la 'red carpet' por ir vestida con la bandera de mi país".

En realidad, Sonia sí que estuvo en las puertas del Teatro Dolby, pero el sábado, un día antes de la ceremonia de entrega de los Oscar, tal y como demuestran las instantáneas fechadas a día 21 de febrero. La cantante y bailarina acudió al lugar donde se celebrarían los premios y tomó algunas fotografías que esta noche ha rescatado haciendo creer que vivía los galardones en vivo y en directo. Probablemente una broma para sus seguidores que ha conseguido el efecto deseado y más, ya que Sonia se ha convertido enseguida en 'trending topic' y ha conseguido "engañar" a muchos, que han dado por cierta su presencia en los Oscar.

Otro de los detalles más comentados en las redes sociales ha sido el propio estilismo de Sonia que, de Oscar o no, no ha dejado indiferente a nadie. Una parte superior roja con bordados y transparencias combinada con una gran bandera española anudada a la cintura que ha hecho las veces de falda. Como complementos, zapatos y joyas rojas, una gran flor en el pelo al más puro estilo folclórico y 'nail art' también con la bandera para demostrar el orgullo patrio de Sonia Monroy, que aunque no haya estado en los Oscar ha logrado que su "no presencia" se comente más que la de muchas actrices que sí han disfrutado de la velada.