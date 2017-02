El tradicional Baile del Gobernador fue el primer lugar en el que se encontraron las estrellas y el más repleto de momentos así de divertidos. Julianne Moore, que no paraba de sonreir con su Oscar en la mano, y Steve Carrell, ¿quién no conoce su vena cómica?, hicieron que sus respectivas estatuillas se conocieran. Pero, un momento, la de Steve era una 'lego estatuilla', una de las que se entregaron a aquellos que no tuvieron tanta suerte como los triunfadores -los artífices de esta idea fueron los creadores de la película de animación La gran aventura Lego. Así todos ganaban