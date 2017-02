Un año más y una nueva cita con el cine y el glamour de las estrellas del séptimo arte. Desfile de celebrities y vestidos que pasarán a la posteridad. Así, una vez analizadas las tendencias y los beauty looks vistos sobre la alfombra roja de los premios Oscar 2015, hacemos zoom para fijarnos en los detalles que no se aprecian a simple vista. Perforaciones, bordados, incrustaciones, pedrería, hilos metalizados... Fijamos nuestro objetivo fashion sobre algunos de los looks de la gran noche del cine. Prepárate para disfrutar más de cerca de estas auténticas obras de arte.

Keira Knightley lució un vestido de cuento, con palabras y flores bordadas sobre tul, de Valentino (primavera-verano 2015). Siguiendo en esta gama cromática de tonos crema, Jennifer Aniston sacó su lado más seductor con un vestido de largo de escote corazón con drapeados y mix de texturas, de Atelier Versace (primavera-verano 2015).

Ampliar imagen Jennifer López estaba arrebatadora con este espectacular diseño de tul de Elie Saab (otoño-invierno 2014-2015), de corte princesa, con escote en 'V y aplicaciones bordadas en tonos tierra y cobre. Emma Stone también brilló con luz propia gracias a Elie Saab, pero en color lima, con un vestido de estilo retro con transparencias y lentejuelas.

Julianne Moore lució un diseño palabra de honor en tono marfil con pequeñas hojas nacaradas y bordados de flores negras, en pailletes y tul, en el escote, la cadera y el bajo, de Chanel Alta Costura. A la derecha, Marion Cotillard, con un vestido blanco con perforaciones sobre rejilla y pequeños adornos motivos florales,, de Christian Dior Alta Costura (primavera-verano 2014).

Rosamund Pike, espectacular con este diseño rojo palabra de honor con abertura central en la falda, de Alta Costura de Givenchy, con encaje y flores superpuestas, y detalles de raso en la cintura. Chrissy Teigen, muy sensual con este vestido en azul celeste, de Zuhair Murad (primavera-verano 2015), con aplicaciones de perlas y paillettes, con profundo escote en 'v', y falda con detalle peplum asimétrico.

Lupita Nyong’o lució un espectacular vestido en color hueso con escote halter, detalle cut-out en el cuerpo, y miles de perlas bordadas, de Calvin Klein Collection. Kerry Washington, con un dos piezas de inspiración nupcial, con cuerpo de escote palabra de honor con peplum y bordados, y una falda larga con rejilla en hilo de plata, de Miu Miu.

Gwyneth Paltrow deslumbró con este vestido asimétrico en roja palo, con adorno floral 'XL' sobre el hombro, de Alta Costura, y firmado por Ralph & Russo (primavera-verano 2015). Dakota Johnson también lució un llamativo adorno en su diseño columna de escote asimétrico rojo, de Saint Laurent. En este caso, sobre el hombro y elaborado en pedrería.