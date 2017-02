Cuántas veces habremos dicho y oído que 'todo depende de según cómo se mire'. Hoy lo ponemos en práctica para no perder detalle de los looks que han desfilado sobre la alfombra roja de la 87ª edición de los premios Oscar. ¿Cómo? Viendo algunos de los estilismos más comentados de la noche desde diferentes ángulos, en versión 180 grados. Por delante, de lado, desde atrás...¡y tú no tienes que moverte del sitio! Al grito de '¡y pega la vuelta!', observamos sus vestidos desde varios puntos y te los mostramos en una única imagen. ¿Qué te parecen 'en movimiento'? ¿Ganan puntos o te sorprenden para mal?

* Usa las teclas derecha e izquierda para navegar por las fotos en la página

Emma Stone se alejó de los colores clásicos y arriesgó con este Elie Saab en tono ácido. Una propuesta rompedora, de manga larga, en lentejuelas, con apertura lateral y amplio escote a la espalda. Para completar el look, unas sandalias de raso en el mismo tono, de Christian Louboutin. Y en cuanto a su beauty look, su corta melena, ondulada, y recogida a un lado.

Ampliar imagen Marion Cotillard volvió a confiar en Dior para desfilar sobre la alfombra roja de los Oscar. Este diseño blanco con cuello a la caja, calados, tul microperforado, capa recogida a la espalda sujeta y franja negra, pertenece a la colección de Alta Costura para primavera-verano 2014 de la firma. De nuevo una apuesta arriesgada que sólo alguien como ella podría lucir con tanta naturalidad y ese charm francés que la caracteriza.

Es la reina de la sensualidad y, aunque en este caso no la dejó de lado por completo al apostar por un profundo escote en 'v', Jennifer Lopez sorprendió con un diseño de corte princesa de Elie Saab Alta Costura (otoño-invierno 2014-2015). En color nude y con una voluminosa falda de tul, el vestido estaba cubierto de infinidad de aplicaciones desde los hombres hasta la zona de la cadera.

El reciente estreno de Cincuenta sombras de Grey ha puesto a Dakota Johnson en el punto de mira. La actriz, que fue acompañada de su madre, Melanie Griffith, eligió un sencillo vestido columna rojo con escote corazón, abertura lateral en la falda y un sólo tirante, adornado con un 'cordón' de pedrería. El diseño, firmado por Saint Laurent, fue un elección muy acertada para brillar con luz propia sobre la alfombra roja.

Gwyneth Paltrow volvió a confiar en el rosa palo, un color que ha marcado su paso por estos premios en varias ediciones. En este caso, con un sencillo pero impactante vestido de Alta Costura de Ralph & Russo (primavera-verano 2015), con una sola manga, larga, y un adorno floral 'XXL' en el hombro izquierdo.

Keira Knightley presumió de embarazo con un romántico diseño de inspiración bohemia, muy fiel a su estilo. El vestido, en chifón de color nude, de Valentino Alta Costura (primavera-verano 2015), tenía bordados florales y mensajes que simulaban estar escritos a mano, potenciando el aire naíf del outfit.

Rosamund Pike eligió el rojo, y lució un diseño ajustado con escote palabra de honor, encaje y flores bordadas. El corset de raso que formaba parte del vestido definía su cintura a la perfección, poniendo la nota sexy a su look, de Givenchy Alta Costura.