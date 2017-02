Oscar 2016: La lista completa de nominados, incluido un español Leonardo DiCaprio, Lady Gaga, Jennifer Lawrence... podrán escuchar aquello de 'y el Oscar es para...'

Preparados, listos... ¡ya! La competición para conseguir una de las preciadas estatuillas doradas en la meca del cine comienza. Se acaba de hacer pública la lista de nominados a los Oscar en la que las apuestas no han defraudado. Están todos los que se suponía que debían estar y se cumplen las quinielas que comenzaron los Globo de Oro. El renacido, de Alejandro González Iñárritu, se convierte en la más nominada con 12 categorías y le sigue Mad Max con 10 . Jennifer Lawrence recibe su cuarta nominación y Leonardo DiCaprio es aspirante por quinta vez, ¿romperá este año la maldición y se llevará por fin su Oscar a casa? ¿Se reconciliará con Lady Gaga, nominada por una de sus canciones?

VER GALERÍA

Entre los nominados está el español Paco Delgado por su diseño de vestuario en la cinta La chica danesa, lo que supone su segunda nominación (ya aspiró a una estatuilla por Los miserables). El diseñador canario tiene en casa dos premios Goya, por Blancanieves (2012) y Las brujas de Zugarramurdi (2013).

VER GALERÍA

Su último reto ha sido crear, a través de su diseño de vestuario, el personaje de Lili Elbe en La chica danesa, una de las primeras mujeres transgénero, y que "resultara veraz" a través de un actor masculino. "Tenía que ser una mujer creíble, no algo insultante o de risa. Una mujer de verdad", declara Delgado.

El vestuario se comenzó a diseñar un año antes del inicio del rodaje, "especialmente el de Eddie", quien asegura que le "facilitó" mucho el trabajo y "aportó" muchas ideas. Redmayne, un actor para el que encadena elogios, se sintió "cómodo" con la ropa desde el principio, según Delgado. "No hay muchos como él, se lanza al personaje como pocos lo hacen. La pirueta de convertirse en una mujer para un actor que no tenga prejuicios es fascinante". "El actor siempre debe pensar que el vestuario le está ayudando a crear el personaje", y la mejor manera de conseguirlo es que "se sientan cómplices de mis ideas", concluye Paco Delgado.

Ya sólo queda esperar al próximo día 28 de febrero para saber quiénes son los afortunados. La lista completa de nominados queda así:

MEJOR PELÍCULA

- La gran apuesta

- El puente de los espías

- Brooklyn

- Mad Max: furia en la carretera

- Marte

- El renacido

- La habitación

- Spotlight

MEJOR DIRECTOR

- Adam McKay (La gran apuesta)

- George Miller (Mad Max: furia en la carretera)

- Alejandro G. Iñárritu (El renacido)

- Tom McCarthy (Spotlight)

- Lenny Abrahamson (La habitación)

MEJOR ACTOR

- Brian Cranston (Trumbo)

- Matt Damon (Marte)

- Leonardo DiCaprio (El renacido)

- Michael Fassbender (Steve Jobs)

- Eddie Redmayne (La chica danesa)

MEJOR ACTRIZ

- Cate Blanchett (Carol)

- Brie Larson (La habitación)

- Jennifer Lawrence (Joy)

- Charlotte Rampling (45 años)

- Saoirse Ronan (Brooklyn)

MEJOR ACTOR DE REPARTO

- Christian Bale (La gran apuesta)

- Tom Hardy (El renacido)

- Mark Ruffalo (Spotlight)

- Mark Rylance (El puente de los espías)

- Sylvester Stallone (Creed, la leyenda de Rocky)

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

- Jennifer Jason Leigh (Los odiosos ocho)

- Rooney Mara (Carol)

- Rachel McAdams (Spotlight)

- Alicia Vikander (La chica danesa)

- Kate Winslet (Steve Jobs)

MEJOR PELÍCULA ANIMADA

- Del revés

- Boy and the World

- Anomalisa

- Shaun The sheep movie

- When marnie was there

MEJOR GUIÓN ORIGINAL

- El puente de los espías (Ethan Coen, Joel Coen y Matt Charman)

- Del revés (Josh Cooley, Pete Docter y Meg LeFauve)

- Ex Machina (Alex Garland)

- Spotlight (Tom McCarthy y Josh Singer)

- Straight outta compton (Jonathan Herman y Andrea Berloff)

MEJOR GUIÓN ADAPTADO

- La gran apuesta (Charles Randolph y Adam McKay)

- Brooklyn (Nick Hornby)

- Marte (Drew Goddard)

- Carol (Phyllis Nagy)

- La habitación (Emma Donoghue)

MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA

-Embrace of the serpent (Colombia)

- Mustang (Francia)

- Son of Saul (Hungría)

- Theeb (Jordan)

- A war (Dinamarca)

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

- El puente de los espias

- La chica danesa

- Mad Max: furia en la carretera

- Marte

- El renacido

MEJOR FOTOGRAFÍA

- Carol (Ed Lachman)

- Los odiosos ocho (Robert Richardson)

- Mad Max: furia en la carretera (John Seale)

- El renacido (Emmanuel Lubezki)

- Sicario (Roger Deakins)

MEJOR VESTUARIO

- Carol (Sandy Powell)

- Cinderella (Sandy Powell)

- La chica danesa (Paco Delgado)

- Mad Max: furia en la carretera (Jenny Beavan)

- El renacido (Jacqueline West)

MEJOR MONTAJE

- La gran apuesta

- Mad Max: furia en la carretera

- El renacido

- Spotlight

- Star Wars: el renacer de la fuerza

MEJOR EFECTOS VISUALES

- Mad Max: furia en la carretera

- Marte

- El renacido

- Ex Machina

- Star Wars: el renacer de la fuerza

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

- Mad Max: furia en la carretera

- El hombre que saltó por una ventana y escapó

- El renacido

MEJOR EDICIÓN DE SONIDO

- Mad Max: furia en la carretera

- El renacido

- Sicario

- Marte

- Star Wars: el despertar de la fuerza

MEJOR MEZCLA DE SONIDO

- Mad Max: furia en la carretera

- El renacido

- El puente de los espías

- Marte

- Star Wars: el despertar de la fuerza

MEJOR BANDA SONORA

- El puente de los espías (Thomas Newman)

- Carol (Carter Burwell)

- Los odiosos ocho (Ennio Morricone)

- Sicario (Jóhann Jóhannsson)

- Star Wars: el renacer de la fuerza (John Williams)

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

- Earned it (Cincuenta sombras de Grey -The Weeknd)

- Simple song (Youth- David Lang)

- Manta Ray (Racing extinction)

- Till it happens to you (The hunting ground - Dianne Warren and Lady Gaga)

- Writing’s on the wall (Spectre - Sam Smith, Jimmy Napes)

MEJOR DOCUMENTAL

- Amy

- Catel Land

- The look of silence

- What happen, Miss Simone?

- Winter on fire: Ukraine’s fight for freedom

MEJOR CORTOMETRAJE

- Ave María

- Day one

- Everything will be okay (Alles wird gut)

- Shok

- Stutterer

MEJOR CORTO DOCUMENTAL

- Body Team 12

- Chan, beyond the lines

- Claude Lazmann: Spectres of the shoah

- A girl in the river: the price of forgiveness

- Last day of freedom

MEJOR CORTOMETRAJE ANIMADO

- Bear Story

- Prologue

- Sanjay’s Super Team

- We can’t live without cosmos

- World of tomorrow