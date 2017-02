'Grandes cambios' en la Academia de Hollywood ante la amenaza de boicot en los Oscar Celebridades y personas anónimas se han unido para denunciar la falta de diversidad en los premios de la Academia, por lo que los organizadores no han tardado en reaccionar

Como cada año por estas fechas, los premios cinematográficos se convierten en uno de los temas de conversación favoritos ante la avalancha de galardones que conceden distintas instituciones a los actores, actrices, directores, guionistas y todo tipo de personalidades del séptimo arte. En Hollywood ya está en marcha la temporada de premios: los Globo de Oro, los People's Choice Awards, los Premios del Sindicato de Actores... y, por supuesto, los reyes de los reconocimientos del cine: los Oscar, que se celebrarán el próximo 28 de febrero. Sin embargo, en esta ocasión no son las películas nominadas ni el talento de sus estrellas el motivo de que los Premios Oscar estén en boca de todos, sino la falta de diversidad que, para algunos, evidencian las candidaturas de las dos últimas ediciones.

Ningún intérprete de raza negra ha recibido nominación alguna en la 88ª edición de los Premios Oscar, la que se celebrará este 2016. Tampoco en 2015. Este ha sido el desencadenante para que estrellas del cine y usuarios anónimos se hayan unido en las redes sociales bajo el hashtag #OscarsSoWhite, en torno al cual se pretende poner de manifiesto esa ausencia de diversidad.

A la iniciativa se han unido celebridades como Will Smith y su mujer Jada Pinkett o el director Spike Lee, quienes iniciaron el llamamiento anunciando su decisión de no acudir este año a la ceremonia. También Lupita Nyong'o, ganadora del Oscar a la Mejor actriz de reparto en 2014, se ha mostrado de acuerdo, publicando en las redes una nota en la que habla de su "decepción" por unos Oscar que no son "un reflejo diverso de lo mejor que el arte tiene que ofrecer hoy en día". Numerosas voces críticas se han alzado llegando incluso a amenazar con boicotear la gala, por lo que la Academia de Cine de Hollywood no ha tardado en reaccionar.

La presidenta de la Academia, Cheryl Boone Isaacs, respondió la semana pasada recalcando en un comunicado "el magnífico trabajo de los nominados de este año", pero sin obviar la polémica central: "Me siento afligida y frustrada por la falta de inclusión. Es un tema de conversación difícil pero importante, y es hora de grandes cambios", añadió.

Dichas modificaciones no han tardado en llegar, y el pasado viernes la Academia de Cine hacía público un nuevo comunicado explicando las nuevas medidas que se tomarán en favor de la diversidad. "En una votación unánime (1/21) celebrada jueves por la noche, la junta de gobernadores de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas aprobó una serie de sustanciales modificaciones diseñadas para hacer que la membresía de la Academia, sus órganos de gobierno y sus miembros con derecho a voto sean significativamente más diversos", comienza la nota. La finalidad, según explican, es duplicar el número de mujeres y representantes de minorías entre sus miembros, algo que tendría efectos inmediatos con la promesa de alcanzar su objetivo en 2020.

Además, la Academia retirará el derecho de voto a quienes no hayan tenido una implicación activa en el sector del cine durante una década, derecho que se revisará cada diez años renovándose o no en función de lo mencionado. Sólo tendrán derecho vitalicio los miembros que hayan encadenado tres de estos ciclos (30 años consecutivos de actividad), así como los ganadores o nominados a un Oscar. Quienes no cumplan los criterios pasarán a la categoría de "miembros eméritos", lo que les deja fuera del sistema de votación a pesar de que seguirán disfrutando del resto de privilegios.

Por otra parte, han anunciado que, con el fin de diversificar "de forma inmediata", se crearán tres nuevos asientos en la Junta de Gobernadores, nombrados por el Presidente y confirmados por la Junta para un período de tres años, además de incluir nuevos miembros (no gobernadores) en su comité ejecutivo.

¿Serán suficientes estos cambios para aplacar las críticas?