Las 5 actrices de moda, a examen antes de los premios Oscar No todo son 'pesos pesados' en la temporada de premios de este año: muchas actrices podrían dar la campanada, convirtiéndose en la futura nueva chica-'it' del cine

Muy pocas actrices consiguen llegar al Olimpo de Hollywood en su primera película: la última en conseguirlo fue Lupita Nyong'o, que desde que comenzó su carrera en el cine lleva sólo cinco películas, entre ellas dos blockbuster ('12 años de esclavitud' y una entrega de 'Star Wars'), y ya con la primera dio la campanada llevándose la estatuilla más preciada del cine, un Oscar, a casa. Aunque no suceda a menudo, cuando pasan estas carambolas la alfombra roja se revoluciona casi tanto como los propios premios: nunca olvidaremos el Prada azul de Lupita, la diadema que llevó en el pelo o cómo a lo largo de la noche hasta su lipogloss logró convertirse en trending topic. La lista de nominadas a los Oscar 2016 promete darnos algún momento de infarto a lo largo de toda la temporada de premios: junto a pesos pesados como Cate Blanchett o Jennifer Lawrence, hay muchas actrices que están haciendo su primer recorrido por la red carpet esta temporada, y cuya presencia tiene visos de convertirlas en fashionistas en potencia. Vamos a analizar más detenidamente el look de las cinco actrices del momento.

ACTRICES EN 'ALL WHITE': Rooney Mara, Alicia Vikander y el Saint Laurent de aire helénico de Saoirse Ronan en la reciente entrega de los Globo de Oro. La actriz vestida novia en la alfombra roja es casi una tradición en temporada alta de premios

1. SAOIRSE RONAN

Una de las grandes sorpresas de la temporada ha sido Saoirse Ronan, una actriz irlandesa que además es de las más jóvenes de la red carpet: tiene 21 años, aunque ya consiguió su primera nominación al Oscar en 2008 con 'Expiación'. Su look es algo más desenfadado, juvenil y por así decirlo menos Hollywood que el resto de las actrices que más están dando que hablar estas semanas, con abundantes estampados florales y streestyle urbano; a pesa de todo, en los Globo de Oro la vimos espectacular con un vestido blanco de aire helénico de Saint Laurent, al más puro estilo diosa griega, con melena suelta y una diadema dorada invertida en la nuca en vez de la cabeza. Saoirse puede ser la gran sorpresa fashionista de la temporada.

Predicción Oscar: un vestido de Marchesa con flores.

CLÁSICAS O 'EDGY': Rachel McAdams no es ajena a los diseños de costura en la alfombra roja (este blanco con camelias es de Maxime Simoens), aunque la actriz suele dejarse llevar por los grandes clásicos tanto en líneas como colores y estampados, exceptuando aquella vez que la pillamos revolucionando la alfombra roja de Cannes con pantalones y top de pedrería. Clásico es también el peinado de Saoirse Ronan con diadema invertida. Rooney Mara y Alicia Vikander ponen el acento edgy a esta temporada de premios: la primera con muchas papeletas para convertirse en la nueva it-girl del cine y la segunda, al cambiar los vestidos princesa por diseños lenceros con transparencias y beauty looks más radicales.

2. ROONEY MARA

Rooney Mara no es una cara nueva en la alfombra roja, aunque todo apunta a que el 2016 puede ser su año: además de ser hermana de la actriz Kate Mara, Rooney entró en nuestras vidas al meterse en la piel de la hacker Lisbeth Salander ('Millenium'), su personaje más icónico hasta el estreno de este año, y que con sus tatuajes y peinados punk presentaba un look radicalmente opuesto al aire femenino de la actriz. A pesar de todo, Rooney suele aportar un aire edgy a la alfombra roja, más moderno: del flequillo recto que parece cortado con escuadra y cartabón, a la trenza en dos mitades, sus beauty looks son de todo menos clásicos, sin que falte el rouge de labios o a veces incluso el lápiz de labios negro. Los vestidos lenceros son parte de su seña de identidad, y no suele salirse de los blancos y negros con algún que otro acento nude. Rooney es la más bajita de nuestra selección de chicas-it, aunque su 1,60 de estatura nunca le ha restado presencia en la alfombra roja.

Predicción Oscar: un vestido con transparencias de Givenchy.

'MONOBLOCKING': En gris, con abrigo wrap y gabardina, cortesía de Brie Larson y Alicia Vikander respectivamente. Con ambos looks estas dos actrices de moda siguen los mismos pasos que 'KenGi', o sea, Kendall Jenner y Gigi Hadid.

3. ALICIA VIKANDER

Alicia Vikander ha llegado a nuestras vidas como un soplo de aire fashionista gracias a dos películas este año, 'Ex Machina', un thriller de ciencia ficción, y 'La chica danesa', por la que está nominada a los Oscar y que protagoniza junto al equivalente masculino de actores-it de Hollywood, Eddie Redmayne. Alicia, además, no es americana de nacimiento sino sueca, y su armario off-carpet, es decir, fuera de la alfombra roja, nos hace pensar que esta actriz de 27 años es la que tiene más papeletas para convertirse en una it-girl con nombre y apellidos: desde unos pantalones sastre en color naranja butano con jersey y zapatos en blanco, uno de los mejores estilismos que se recuerdan por las calles de Nueva York, al monoblocking en gris, al estilo de las 'gemelas' separadas al nacer, Kendall Jenner y Gigi Hadid. El encargado de primera alarma fashionista: el espectacular velvet gown de color perla, con capa y escote cuadrado y firmado por Valentino, que llevó el pasado mayo a Cannes.

Predicción Oscar: un vestido de Louis Vuitton, firma de la que es imagen desde el año pasado.

'BOUQUET' DE FLORES: O de mariposas, como el Valentino de Soairse Ronan en una fiesta post-Oscar. Los estampados no suelen verse con frecuencia en la alfombra roja de los premios más importantes del cine, aunque de hacerlo posiblemente se los veríamos a alguna de estas actrices: además de la irlandesa, Rachel McAdams y Alicia Vikander también se apuntan al diseño princesa de estilo bouquet.

4. RACHEL McADAMS

Otra actriz que se ha ganado a pulso la etiqueta de chica-it es Rachel McAdams, un rostro que llevamos viendo en el cine desde 'El diario de Noah' hace más de diez años, y que desde entonces ha protagonizado desde entregas de 'Sherlock Holmes', a la segunda temporada de 'True Detective' en televisión y finalmente la cinta que le ha conseguido una nominación a la preciada estatuilla, 'En primera plana'. Rachel ha caminado muchas veces por la alfombra roja con diseños de costura, aunque nunca como protagonista de los Oscar: si éste es su año, es su mejor oportunidad para vestirse de la Haute Couture, con un diseño de falda amplia y escote de hombros al descubierto, como una auténtica princesa.

Predicción Oscar: un vestido de Oscar de la Renta.

FUTURAS 'STREET STYLERS': Dos caras de la misma moneda: Saoirse Ronan, con 21 años, y Rachel McAdams, con 37, son la más joven y la más veterana de nuestra chica de futuras chicas-'it' del cine. Sus respectivos estilos de streetwear guardan muchos puntos en común.

5. BRIE LARSON

Brie Larson podría ser la nueva Jennifer Lawrence y no lo decimos nosotros: lo dice su larguísimo currículum (tiene 26 años pero lleva protagonizando películas desde los diez), y el hecho de que su papel en 'Room' este año esté siendo la comidilla de Hollywood porque con su primera nominación ya se ha llavado a casa el Globo del Oro y el premio de la crítica en los Critic's Choice Awards. Aún está por ver si se estrenará también con su primer Oscar, aunque ya se sabe: dicen que el Globo de Oro abre siempre la puerta del Oscar... Además de actriz de moda, Brie es divertida y tiene un estilo propio que le ha llevado a recoger el Globo de Oro con un Calvin Klein tipo joya en color dorado, con cut-outs y espalda al aire.

Predicción Oscar: un vestido de Ralph Lauren.