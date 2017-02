Las cinco razones por las que Leonardo DiCaprio merece llevarse este año el Oscar

¿Es por fin su año? SAG, Globo de Oro, premios de los círculos de críticos... Leonardo DiCaprio ha clavado este año su papel de explorador que lucha por sobrevivir en la película de Alejandro González Iñárritu, una de las cintas que está en todas las quinielas al Oscar. La pregunta está ahí y sus fans, los que le siguen desde que con apenas 19 años demostrara de qué pasta está hecho en A quién ama Gilbert Grape, están deseando responder a ella con un sí en mayúsculas. Han sido tantas las veces que se ha quedado con la miel en los labios, han sido tantos los papeles con los que ha demostrado su versatilidad... Estas son las cinco razones por las que Leonardo DiCaprio debería, esta vez sí, llevarse la estatuilla dorada.

VER GALERÍA

Esta es su quinta nominación por su magnífico trabajo como actor, cuatro de ellas han sido por papeles protagonistas (sólo en A quién ama Gilbert Grape fue nominado al mejor actor de reparto). Sólo tiene 41 años y ha trabajado ya a las órdenes de directores tan prestigiosos como James Cameron, Martin Scorsese, Quentin Tarantino, Christopher Nolan y un largo etcétera de magos detrás de la cámara. Camaleónico y versátil se atreve con todo tipo de personajes, tan románticos como el de Titánic, extravagantes y con un punto de locura como en La playa o tan crueles como en Django Desencadenado.

VER GALERÍA

Las últimas cuatro películas por las que ha estado nominado han obtenido no menos de cinco candidaturas al Oscar, entre las que están la de mejor película y director. El Renacido (de 2015 nominada en 2016) aspira a 12; El lobo de Wall Street (producida en 2013 y nominada en 2014) tuvo 5; Diamantes de sangre (2007) también 5 y El aviador (2005) fue nominada en 11 categorías, de las que se llevó 5 premios. Su participación ha enriquecido estas historias colocándolas en el punto de mira de crítica y público.

VER GALERÍA

Con todos estos datos se puede decir que su carrera está más que consolidada. Y es que desde que comenzó a aparecer en la gran pantalla ha sido cada vez un valor más seguro. Su capacidad para meterse en la piel de personalidades tan distintas, casi siempre personajes con mucho peso, ha hecho de él uno de los actores con la carrera más variada de Hollywood. “Lo mejor de actuar es que me consigo perderme a mí mismo y convertirme en otra persona y me pagan por ello. Es una gran válvula de escape. Para mí, es no estar seguro de quién soy. Parece que cambio cada día”.

VER GALERÍA

Si de joven era un rompecorazones, ha sabido envejecer igual de bien que un buen vino. A sus 41 años sigue siendo una de las estrellas más atractivas del cine, sus ojos azules siguen enamorando igual que lo hacían cuando navegaba en el barco de los sueños con Kate Winslet. No hay más que ver sino las espectaculares mujeres con las que se le relaciona, que en su mayoría han sido modelos. Gisele Bündchen, Toni Garrn, Erin Heatherton... la última en caer rendida a sus pies fue Kelly Rohrbach, aunque ya han roto. ¡Vuelve a estar soltero!

Los premios SAG calientan motores para los Oscar con el triunfo de Leonardo DiCaprio... y de las curvas sobre la alfombra

El ‘renacer’ de Leonardo DiCaprio, ¿lo próximo será el Oscar?

Leonardo DiCaprio y su coqueteo con el peligro: 'Si un gato tiene nueve vidas, creo que he usado unas cuantas'

VER GALERÍA

Aventurero, sin miedo al peligro, ha contado en alguna ocasión sus arriesgadas experiencias, Leonardo ha declarado lo siguiente sobre la fama: “Cuando la suficiente cantidad de gente te hace cumplidos y tienes más poder del que tendrás en toda tu vida, no es que te conviertas en un arrogante o seas desagradable con la gente, sino que tienes una falsa sensación de tu propia importancia y de lo que has logrado. De hecho crees que has alterado el curso de la historia”. Su último trabajo, El renacido podría ser una de esas ocasiones en las que se ha creído un ídolo, ya que la cinta ha sido uno de los booms de esta temporada. La biografía de Hugh Glass en la mirada de Iñárritu es una de las apuestas seguras para llevarse varias estatuillas, la pregunta sigue siendo la misma que al principio. ¿Será la de Leonardo una de ellas? ¡Habrá que cruzar los dedos!