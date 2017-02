Los otros protagonistas de los premios Oscar Antiguos premiados y también nominados se subirán al escenario para entregar los galardones y poner la banda sonora a la noche del cine

La entrega de los Oscar de Hollywood siempre es un espectáculo no sólo por lo que se ve en la alfombra roja sino por las espontáneas bromas y ocurrencias de quienes se encargan que los nominados vivan una de las mejores noches de su vida. Ellos no aspiran a ningún premio pero sí que tienen su minuto de gloria entregando alguno de ellos, compartiendo con el presentador de la noche, Chris Rock, la responsabilidad de dar ritmo a la gala. El cómico seguro que volverá a despertar todo tipo de risas y comentarios con su irreverente humor y seguro alguna que otra alusión hará al boicot que algunos artistas han hecho a la gala por la falta de diversidad étnica entre los nominados. ¿Cómo lo explicará?

Ritmo y también alguna que otra anécdota, recordemos aquel “¡Peeeedro!” de Penélope Cruz o el resbalón de Jennifer Garner, los nervios no sólo están reservados para los posibles ganadores. Este año los que se encargarán de leer esta frase tan emocionante de “Y el Oscar es para...” serán algunos de los que el año pasado celebraban su propio triunfo. Julianne Moore, que recibió en 2015 el premio a la mejor actriz por Siempre Alice, y J.K.Simmons, al mejor actor de reparto por Whiplash, serán dos de los ganadores que suban al escenario del Dolby Theatre el próximo 28 de febrero.

También Steve Carell, Priyanka Chopra, Benicio Del Toro, Tina Fey, Whoopi Goldberg, Ryan Gosling, Jared Leto, seguro con un extravagante modelo especial para la ocasión, Olivia Munn y Margot Robbie se encargarán de dar una de las preciadas estatuillas. Completan esta lista, Charlize Theron, el pequeño Jacob Tremblay, que se ha hecho un hueco en los corazones de medio Hollywood con su espontaneidad infantil y que fue el auténtico protagonista del almuerzo de los nominados (y eso que no era uno de ellos), Kerry Washington y Reese Witherspoon. Sacha Baron Cohen, Morgan Freeman, John Legend, J.J. Abrams, Henry Cavill y Dave Grohl están también en la lista.

En una noche tan larga no sólo hay premios que entregar, hace falta algo de música que deleite a los invitados. Para ello cogerán el micrófono tres nominados: Lady Gaga, cuyo tema Till it happens to you está nominado a mejor canción, The Weeknd, que también aspiran a un premio por Earned it, de la cinta Cincuenta sombras de Grey, y el romántico Sam Smith, nominado por Writing’s on the Wall (de Spectre). Ellos se medirán con la espontaneidad y energía de Pharrell Williams que seguro pone a bailar al respetable. Toda una fiesta para alejar los nervios y lograr que los aspirantes y premiados se relajen.