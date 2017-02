El emotivo significado de la canción de Lady Gaga nominada a la estatuilla

Tiene ya un Globo de Oro por su papel en la serie American Horror Story: Hotel, pero dentro de unos días podría llegar su oportunidad de lograr otro reconocimiento de mayor peso por el talento que la hizo saltar a la fama. Lady Gaga cuyo tema Till it happens to you, del documental The hunting ground, está nominado a la mejor canción original en la próxima entrega de los Oscar, podría inscribir su nombre en la histórica lista de galardonados con este importante premio. Sería este además un gran reconocimiento a su carrera como cantante, dado que la de actriz ya tiene un gran respaldo con el Globo de Oro.

La canción tiene además un importante significado personal para ella. No sólo ella misma ha admitido que fue agredida por un hombre cuando era joven, el documental trata precisamente de este tipo de casos que afectan a muchas mujeres, sobre todo jóvenes estudiantes en los campus universitarios, sino que le trae al recuerdo una experiencia que marcó su vida y la de los suyos. “Es un asunto importante para mí, pero también para mi familia” ha contado la intérprete.

“Porque cuando la hermana de mi padre estaba en la universidad, fue agredida y aquello la atormentó tanto emocionalmente que el lupus que padecía empeoró tanto que murió. Mi padre tenía 16 años y aquello afectó mucho a mi familia. Esta canción significa mucho para mí y para mis padres” explicó Lady Gaga en los Globo de Oro antes de entonarla al piano. Esta es la primera vez que la artista figura en la lista de nominados y puede ser una ocasión muy emotiva si se lleva la estatuilla por lo mucho que significa para ella la melodía, que compuso con Dianne Warren.

Lady Gaga será además una de las encargadas de actuar en la gran noche de Hollywood, escenario que compartirá con otros nominados como Sam Smith y The Weeknd.