Paco Delgado, ¿conoces al único español nominado al Oscar?

Es el único español cuyo nombre figura en la lista de nominados a los Oscar 2016, pero aunque su trabajo es de sobra conocido, su rostro seguro que sigue siendo un misterio para muchos. Paco Delgado nació en Lanzarote, pero su talento comenzó a desarrollarse en Barcelona donde estudió diseño. Madrid, donde tuvo una tienda de ropa vintage, y Londres fueron etapas antes de llegar a la gran meta: Hollywood. Allí debutó con Los miserables en 2012, también con Tom Hooper que dirige La chica danesa. Por este trabajo recibió su primera nominación así que ya sabe lo que se siente, aunque la emoción no ha disminuido. “Es como que te toque la lotería” ha dicho (20 minutos).

El vestuario de Eddie Redmayne que interpreta al pintor Einar Wegener y su lucha por encontrar su verdadera identidad fue un gran reto dado que vestir a un hombre de mujer puede quedar forzado. “Queríamos hacer un personaje femenino creíble, no una caricatura” dijo a la citada publicación. Esta prueba le ha llevado a la nominación en la que compite con grandes favoritos como Mad Max, que precisamente le ha arrebatado el Bafta, y El renacido, una de las grandes apuestas para alzarse con mayor número de Oscar.

Para La chica danesa se inspiró en fotografías y libros, dado que está basada en una historia real, y además su protagonista Eddie Redmayne, también nominado, le puso las cosas muy fáciles. “La transformación no es sencilla, pero trabajar con Redmayne no ha tenido complicaciones, se prestaba a todo, estaba encantado con la idea de convertirse en mujer, me ha dado todas las facilidades del mundo” aclaró a El país.

Un español artífice del magistral vestuario de 'Los Miserables', pieza clave de la historia

La trayectoria de Paco Delgado incluye dos Goyas, trabajos con directores de renombre como Pedro Almodóvar, Álex de la Iglesia, Alejandro González Iñárritu y M.Night Shyamalan, que firma Split (cinta en que está en postproducción). Entre sus títulos están La comunidad, La mala educación, Crimen ferpecto, Los aires difíciles, Los crímenes de Oxford, La piel que habito, Blancanieves, Las brujas de Zugarramurdi y Los 33, protagonizada por Mario Casas y Antonio Banderas. ¿Será este su año?