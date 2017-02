Un juego de obstáculos, una quedada si gana... así es la 'Leo-fiebre' de los Oscar Los incondicionales fans de Leonardo DiCaprio se están movilizando previendo el triunfo del artista

Todavía no sabemos lo que ocurrirá en la noche de los Oscar 2016, aunque sí que cada vez hay más augurios que dan como ganador a Leonardo DiCaprio. ¿Será verdad? ¿Acertarán las previsiones? Queda una semana para averiguarlo aunque, si fuera por los fans, el Oscar estaría ya con su nombre impreso. Y es que alrededor de todo el mundo, no sólo en Estados Unidos, hay una auténtica podríamos definirla “Leo-fiebre”, un convencimiento de que el artista, este año sí, tiene que llevarse a casa la estatuilla.

Por si acaso, para enviar vibraciones positivas y que su nombre suene en el escenario del Dolby Theatre, han comenzado las movilizaciones. Sí, sí, movilizaciones en toda regla. Además de un videojuego en el que, ayudándote de simples toques en la pantalla, consigues que un Leonardo virtual corra por la alfombra roja en pos del Oscar, sorteando fotógrafos y rivales, ¡hay que ver a ese Eddie Redmayne lo rápido que avanza!, y consiguiendo en el camino Baftas y premios del sindicato de actores y críticos. ¡Todo un reto a superar antes de que se consuman las vidas!

Por si eso fuera poco han comenzado a crearse eventos en Facebook y otras plataformas para que los incondicionales de Leonardo se reúnan y celebren su triunfo. “Si Leonardo DiCaprio gana el Oscar todos a la plaza Colón” es uno de ellos que anima a los madrileños... y se han apuntado ya nada menos que 8.534 personas, además de que se han mostrado interesadas más de 11.300. “¡Celebremos lo imposible. Locura multitudinaria!” se pone en el evento que se ha multiplicado en otras ciudades como Barcelona, Compostela, Ciudad de México, Buenos Aires, Santiago de Chile, Asunción y Concepción, entre otras.

En Change.org, página en la que la gente de a pie publica sus peticiones y propuestas para que otros se unan a ellas, también ha tenido reflejo esta "Leo-fiebre". Ya hay dos peticiones al respecto, una que es el reflejo de la convocatoria de Facebook –“¿Tendremos que esperar a que fallezca y otro actor se gane el Oscar en la biopic de su vida? No. Por eso queremos reivindicar este premio para Leo”- y otra pidiendo que se incluya en la noche de los galardones un premio dado por el público.

“El público no tiene ni voz ni voto para seleccionar algún ganador y justo es que a partir de este año sea incluido. Si la Academia hace pública la premiación con una gran ceremonia de gala vista alrededor del mundo, ese público debe poder participar activamente y no sólo como espectador. En esta petición están 2 objetivos principales. 1.- Que la academia incluya el premio especial del público el cual será seleccionado a través de redes sociales. 2.- Que el Primer ganador de este premio especial sea Leonardo DiCaprio (...). No público, no cine”, unas palabras que llegan desde Sudamérica. ¿Firmarías?