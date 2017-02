La batalla de los anillos de compromiso llega a la 'red carpet' de los Oscar Jennifer Aniston, Sofía Vergara, Lady Gaga... podrían presumir de joyas con mucho significado

Una semana y la cuenta atrás no para. La entrega de los Oscar 2016 calienta motores y seguro que las estrellas tienen ya en mente cuál será su look ganador, el que más flashes acaparará en la alfombra roja. Ese es uno de los primeros premios, ser la más admirada en este breve paseíllo. Las últimas tendencias de moda se podrán ver en las actrices nominadas y también en aquellas que entregarán un premio. Jennifer Lawrence, Brie Larson, Charlize Theron, Reese Witherspoon, entre otras, seguro que tienen ya el estilismo preparado.

VER GALERÍA

Sin embargo, no sólo un buen vestido es ganador, todo el look completo merece mucho mimo: peinado, zapatos, accesorios... y, por supuesto, lo más importante de todo: las joyas. Algunas no tendrán más significado que su propia espectacularidad, su brillo, aunque otras sí que serán un importante símbolo para sus propietarias. ¿De qué? Pues de amor, ¡de qué si no! Y es que en la red carpet de los Oscar 2016 se vivirá una auténtica batalla de anillos de compromiso. ¿Quieres saber cuáles?

Lady Gaga está nominada por una de sus canciones así que seguro acude. Como siempre cuando se trata de algo relacionado con su talento como actriz, la artista deja a un lado su imagen extravagante para vestirse de elegancia y seriedad. Este año podría además ir acompañada por el que la apoya y la anima todos los días, su prometido Taylor Kinney y por supuesto por su espectacular anillo de compromiso –ya lo llevó en la entrega de los Globo de Oro y le dio suerte-. Se trata de un anillo de diamantes con forma de corazón que tiene desde que el actor se le declaró hace ya un año (fue el día de San Valentín).

VER GALERÍA

Como representante de una de sus empresas, la Fox, Rupert Murdoch podría recorrer la alfombra roja con su prometida Jerry Hall y su anillo, con un diamante de 20 quilates valorado se ha dicho en 2,4 millones de libras (más de tres millones cien mil euros). Poco que envidarle tiene el de Mariah Carey, un anillo una piedra de 35 quilates engastada en platino. Todo un reto para el diseñador. Ella acudiría del brazo del millonario australiano James Packer, productor ejecutivo de El renacido, una de las grandes apuestas y favoritas para la noche de galardones.

Zoom: Anillos de compromiso

¿Qué secreto esconde el anillo de compromiso de Lady Gaga?

Estos podrían rivalizar con el de Sofía Vergara, ya casada con Joe Manganiello, un gran diamante oval central, rodeado de pequeños micro-diamantes, valorado en 500.000 dólares; el de Jennifer Aniston, un diamante de 8 quilates, o el de Rosie Huntington-Whiteley, prometida con Jason Statham. ¿Cuál de ellos será más espectacular?