Y el Oscar es para... las quinielas no sólo apuntan a 'El renacido' Entre los favoritos figuran actores como Michael Fassbender o Brie Larson y películas como 'La gran apuesta'

Es un poco aventurado, a una semana vista, hacer una predicción fiable de quién ganará los Oscar 2016. Por supuesto todos tienen sus favoritas y un título sobresale entre ellas El renacido, a estas alturas nadie duda de que la cinta de Alejandro González Iñárritu se irá a casa con unas cuantas estatuillas, pero ¿con todas? Al menos se apuntan dos: mejor actor y mejor director. No está mal, pero no sólo de Leonardo DiCaprio viven los premios este año, hay otros títulos y nombres que también se deben incluir en esta posible quiniela.

VER GALERÍA

La gran apuesta es uno de ellos y, según Variety, una de las publicaciones especializadas en el espectáculo, será este el que se lleve el premio a la mejor película. En su elenco figuran nombres como el de Brad Pitt, Christian Bale y Ryan Gosling, que cuentan la crisis financiera que hubo entre los años 2007 y 2010, provocada por la burbuja inmobiliaria. Una historia mezcla de comedia y drama que trata de hacer comprensible este efecto dominó que marcó la ruina de bancos e inversores.

Las cinco razones por las que Leonardo DiCaprio merece llevarse este año el Oscar

Paco Delgado, ¿conoces al único español nominado al Oscar?

Brie Larson, la chica de moda en Hollywood, en 15 'looks'

En la categoría de mejor actriz suena con fuerza Brie Larson, la protagonista de La habitación, que con 26 años ha sido encumbrada con su papel de una madre que es retenida en una habitación durante siete años con su hijo, interpretado por el espontáneo y simpático Jacob Tremblay. Su caso puede ser similar al de Jennifer Lawrence que se llevó su primer Oscar con apenas 22 años y que compite precisamente con Larson este año.

VER GALERÍA

En la categoría de actor principal, aunque Leonardo está en boca de todos, no habría que perder de vista al ya oscarizado Eddie Redmayne. Su capacidad camaleónica y su talento interpretativo ha quedado de nuevo patente en la cinta La chica danesa, un trabajo en el que demuestra que puede dar a sus gestos y comportamiento un giro femenino sin que se note su verdadero yo. La interpretación de Michael Fassbender en Steve Jobs, cuya novia Alicia Vikander curiosamente aspira también a una estatuilla en la categoría de secundaria, también está en el punto de mira.

VER GALERÍA

Entre los secundarios algunos augurios apuntan a una de las sorpresas de la temporada, Sylvester Stallone, por haber retomado su papel de Rocky en Creed, mientras que en la categoría femenina, si hacemos caso a que los Globo de Oro son la antesala de los Oscar, debería llevárselo Kate Winslet por su papel en Steve Jobs. ¿Se queda entonces Alicia Vikander sin premio? El próximo día 28 sabremos la respuesta.

La propia Kate tiene también un favorito muy especial para la gran noche, DiCaprio, y no duda si le preguntan, incluso en detrimento de su propio compañero de reparto, Fassbender. ¿Sorprendente? No tanto si tenemos en cuenta la estrecha relación que la une con Leonardo, de quien ha dicho: “Creo firmemente que puede ser el año de Leo. Es una persona leal, un gran amigo, siempre lo ha sido y no sólo para mí, sino para todos los que están a su alrededor”. Una fuerte amistad que ha durado 18 años, compartieron escenas en Titánic en 1997, y que ha conseguido que Kate vaya a los Oscar con el doble de ilusión. ¿Y tú tienes ya a tu favorito?