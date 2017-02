La cinta está nominada en 12 categorías Alejandro González Iñárritu se confiesa antes de los premios Oscar: ''El renacido' es fruto de una decisión irresponsable' El cineasta, favorito para la entrega de los Oscar de este año, explica lo duro que fue el rodaje

La cuenta atrás hacia los Oscar 2016 continúa. Quedan apenas seis días para conocer a los que este año se llevarán a casa la preciada estatuilla, un premio que inscribirá el nombre de la película en la historia de estos galardones. El renacido seguramente será una de ellas, sólo queda saber cuántas veces sonará su nombre en el Dolby Theatre. El director de la cinta Alejandro González Iñárritu, que también podría llevarse el título de mejor director, ha desvelado algunos detalles más de cómo fue el rodaje, nada fácil a juzgar por lo que él mismo cuenta.

Confesó que “tomó una decisión irresponsable” en declaraciones a la revista Rolling Stones, dado que quiso filmar el largometraje sin ningún tipo de luz que no fuera natural, aunque asegura que el resultado valió la pena. “Fue una locura. Diría que esta película ha sido un feliz accidente fruto de una mala decisión. Es fruto de una decisión irresponsable que tomé, pero a veces necesitamos eso: ser ingenuos, no ver la realidad. Si no, no nos embarcaríamos en cosas, yo sería un tipo más en una oficina o cualquier cosa” declaró. La película se filmó en Canadá y Argentina durante once meses, un rodaje en el que el equipo tuvo que soportar temperaturas extremas.

“No soy tonto, sabía lo difícil que resultaría, sin embargo, ahora me doy cuenta de lo poco consciente que era de eso. Me alegro de haber tomado esa elección tan irresponsable, aunque podía haber salido muy mal. Es lo mismo que cuando escalas el Everest y nadie muere, ¡pero estuvimos cerca! Es una sensación de alivio” explicó. A pesar de estas complicaciones, Leonardo DiCaprio volvería a trabajar con Iñárritu con los ojos cerrados. “Mucho se ha dicho de las condiciones en las que trabajamos, pero lo que quieres como audiencia es autenticidad. Todo lo que Alejandro pidió para lograr autenticidad es lo que yo quiero como actor”. Leonardo, que calificó la cinta como obra de arte, reveló que la experiencia fue “desafiante, inspiradora y complicada”. Ya ha contado lo duras que fueron las bajas temperaturas, el tirarse al agua agua helada con la cantidad de ropa que llevaba y un largo etcétera de penurias y complicaciones.

¿Logrará este desafío llevar a sus protagonistas al éxito? A la espera de lo que ocurra en los Oscar, aspira a 12 premios, El renacido ha recibido ya once reconocimientos entre los que destacan cinco BAFTA y cuatro Globos de Oro y podría suponer el primer Oscar para Leonardo, que está recibiendo apoyos de todas partes del mundo.