Es su segunda nominación al mejor vestuario Paco Delgado, el español nominado al Oscar: 'Esta profesión es una montaña rusa' A pocos días de los premios, asegura que nunca ha buscado el éxito con su trabajo

Es el único español que aspira a llevarse un premio Oscar en la noche más importante del cine americano y seguro que todos quieren saber lo mismo: ¿está nervioso? Paco Delgado, que aspira al premio al mejor vestuario por su trabajo en La chica danesa, ya se ha enfrentado al escrutinio de todas las miradas dado que esta es su segunda nominación (Los miserables en 2012 fue la primera), una situación que no le da “vértigo” porque él “nunca” buscó el éxito. “Nunca he buscado esto que me está pasando. No aspiraba a trabajar en películas americanas ni a conseguir nominaciones a los Oscar. Siempre aspiraba a tener el siguiente trabajo” confesó estos días en Los Ángeles, cuando quedan apenas cinco días para la gala.

Asegura que pese al éxito sigue teniendo los pies en el suelo. “Continúo siendo así. Aspiro a que me ofrezcan una nueva película. Además, esta profesión es una montaña rusa. Puedes estar en lo más alto ahora y en tres o cuatro años nadie se acuerda de ti” explicó. Por eso hay que ser consciente del lugar que se ocupa. “Es importante no dejarse impresionar. Las cosas ocurren por coincidencia o casualidad. Proyectar hacia el futuro es fuente de estrés y ya tenemos bastante con el presente” dijo en un encuentro en el Instituto de Diseño de Moda y Comercialización (FIDM) en Los Ángeles.

Su trabajo, que incluye títulos como La mala educación y La piel que habito de Pedro Almodóvar, Biutiful de Alejandro González Iñárritu y Los miserables y La chica danesa de Tom Hopper, no lo hace pensando en la gloria, sólo en su satisfacción personal. "Nunca pienso en que me van a dar el premio. Ni siquiera en que me vayan a nominar. La clave es pasarlo bien. Estar nominado ya es un premio increíble y yo lo vivo así. Me parece un logro impresionante”. Una pasión que traslada a sus diseños, en los que influye mucho conocer a aquellos con los que trabaja. “Cuando existe una sintonía y sabes que hay un entendimiento artístico, es increíble porque se abre un mundo nuevo de posibilidades" aseguró.

No encuentra muchas diferencias entre trabajar en España o en Los Ángeles, bueno, quizá sí, el presupuesto, sólo eso. “La gente es diferente pero el oficio es el mismo. Te sorprendes de lo similar que es", aseguró. ¿Y si gana el Oscar, que planes tiene? “Me tomaré unas copas. Supongo”. ¡Suerte!