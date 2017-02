Está nominada a la mejor actriz por 'Room' Brie Larson, lo que aún no sabes de la gran favorita de los Oscar Tiene 26 años, fue cantante y sale con un rockero

Esta edición de los Oscar promete convertirse en un auténtico duelo de actrices, no sólo en la alfombra roja como todos los años, sino en la entrega del premio a la mejor protagonista. En esta categoría, a pesar de que Jennifer Lawrence ha hecho historia consiguiendo su cuarta nominación, otro nombre le pisa los talones. Brie Larson, cuyo nombre real es Brianne Sidonie Desaulniers, es la gran favorita de este año por su interpretación desgarradora de una madre que trata de crear una situación normal para su hijo, el simpático y espontáneo Jacob Trembley, mientras ambos permanecen retenidos en una habitación durante siete años.

Ella misma ha contado que para preparar este papel tan complicado se encerró en casa durante un mes y trató de reproducir las condiciones a las que se enfrentaba su personaje. Room es el título de la película que podría llevar a esta jovencísima actriz de 26 años a lo más alto de su carrera, de hecho gracias a este se ha llevado ya el Globo de Oro, el Bafta y el SAG. Suma y sigue. Tendrá para ello que superar a competidoras de mucha categoría como Cate Blanchett, Charlotte Rampling y Saoirse Ronan, además de la ya mencionada Lawrence. ¿Podrá con ellas?

Su trayectoria empezó cuando era apenas una adolescente. Películas Disney como Todo sobre ruedas (2003) y Un padre en apuros (2001) catapultaron su talento hacia series de televisión y compañeros de envergadura como Toni Colette, en United States of Tara (2009), y Michael C. Hall, en The Trouble with Bliss (2011). Sus mejores críticas llegaron con Las vidas de Grace (2013), que le trajo también algún que otro premio, y apareció además en El jugador, Y de repente tú y Aquí y ahora. Probó también suerte en la música con un disco Finally Out of P. E. (2005), que no tuvo mucho éxito y el single She Said, que lanzó con 14 años y llegó al puesto 31 de la lista Billboard (2004).

Estuvo a punto de tirar la toalla en cuanto a lo de hacer carrera en la interpretación dado que le parecía un mundo demasiado complicado, así que probó suerte con otras ocupaciones como la fotografía, el diseño de interiores y el entrenamiento de animales, entre otras cosas. Afortunadamente decidió seguir intentándolo y lo ha conseguido, está a punto de ver su nombre inscrito en la base de un Oscar. Su estilo sencillo y juvenil se ha paseado este año por diversas entregas de premios, demostrando que la sangre nueva llega a Hollywood pisando fuerte y creando tendencia. "Es aterrador dejar que el mundo te vea" ha dicho. Es inevitable.

Pero no, igual se lo estaban preguntando, no tiene el corazón libre. Sale con el músico Alex Greenwald, vocalista de la banda de rock Phantom Planet, que seguramente la acompañará en su gran noche (ya lo hizo en los Globo de Oro). ¿Aplaudirá además su primer Oscar?