¿Sabes cuáles serán los cambios en esta edición de los Oscar? Este año habrá algunas cosas que no serán como en años anteriores

En cada entrega de los Oscar siempre hay novedades. Claro, los nominados son distintos y los presentadores, y las actuaciones musicales... Vale, pero este año cambian además otras cosas. En primer lugar, un clásico. Los discursos de este año seguirán durando 45 segundos, pero los organizadores de la gala han encontrado la manera de no dejar fuera de los agradecimientos a nadie. Los ganadores pueden entregar una lista con los nombres de sus seres queridos y estos se proyectarán en la pantalla tras ellos, mientras aprovechan su breve tiempo para decir otras cosas. Tal vez entonces escuchemos más frases inspiradoras como las de Kate Winslet tras recoger su Globo de Oro o se recupere esa espontaneidad que hay más allá de una mera retahíla de apellidos.

La elaboración de la propia estatuilla recuperará las técnicas de antaño y, para conmemorar esta 88ª edición, se tallarán a mano en bronce antes de recibir el baño dorado de 24 quilates que les da su aspecto habitual. “Con la ayuda de las tecnologías del siglo XXI honraremos los orígenes de los Oscar. La nueva estatuilla es un ejemplo de la impecable factura manual y de la duradera naturaleza del arte” ha comunicado la Academia. Se ha utilizado un molde que data de 1929 para recuperar el espíritu de esta figura que sin embargo no ha variado en tamaño.

Este año además los cinéfilos podrán disfrutar de un regalo único: un libro de visitas con frases de ganadores de Oscar en las distintas categorías. Respondían a esta pregunta: ¿Qué querrías que te hubieran dicho antes de comenzar en el mundo del cine? Simpáticas, reveladoras, curiosas... así son las respuestas que dan nombres como Kate Winslet, Steven Spielberg y Lupita Nyong’o, entre muchos otros y que cualquiera podrá atesorar por sólo 30 dólares (poco más de 27 euros).

La edición de este año no ha estado tampoco exenta de polémicas. La primera dio la vuelta al mundo y es que varios actores denunciaron la falta de diversidad en los nominados (no hay ningún intérprete de raza negra) e incluso llamaron a boicotear la velada. Algunos artistas, como Will Smith y su mujer Jada Pinkett o el director Spike Lee, han anunciado que no asistirán a la entrega de galardones poniendo además en marcha una crítica campaña en redes. La Academia para evitar que situaciones como esta se repitan ha puesto en marcha diversas modificaciones para futuras ediciones.

Ha surgido en los últimos días otra situación incómoda cuando la Academia ha anunciado que denunciará a la empresa que elabora paquetes regalo para los nominados en las categorías principales, según informaron Variety y The Hollywood Reporter. Hace unas semanas se conocía el contenido de dichos packs, cuyo valor ascendía a más de 200.000 euros y que incluían productos cosméticos, viajes y estancias en hoteles. Pues bien, la Academia de cine habría asegurado que ha demandado a la empresa que los distribuye gratuitamente por infringir la marca de los Oscar. La demanda se habría presentado el 16 de febrero en una corte federal de California, tras varios intentos de la Academia por desautorizar a una compañía que no está relacionada con la organización de los Oscar y que lleva años entregando bolsas de artículos promocionales, por valor de miles de dólares y como una forma de premio de consolación.