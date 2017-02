Los otros nominados a actor principal también son favoritos Fassbender, Damon, Redmayne o Cranston, ¿le quitará alguno su Oscar a DiCaprio? Entre las actrices principales, Cate Blanchett, Charlotte Rampling y Saoirse Ronan pueden hacer sombra a Brie Larson y Jennifer Lawrence

Mucho se ha hablado de que los Oscar 2016 estarán marcados por el triunfo de Leonardo DiCaprio y la película El renacido. Pero Leonardo se hará con la preciada estatuilla superando a dignos competidores que también se han posicionado muy arriba en las quinielas. Eddie Redmayne promete ser un arduo rival gracias a su capacidad de transformación en La chica danesa, que podría darle su segundo Oscar (el primero lo recogió en 2014 con La teoría del todo). Este año quizá el bebé que espera le de suerte, aunque de momento se ha quedado a las puertas en premios como los Globo de Oro o los Bafta.

VER GALERÍA

Michael Fassbender es otro de los que no hay que perder de vista. No sólo porque es uno de los actores más atractivos del panorama actual, ¿sus rasgos germánicos tendrán algo que ver?, sino porque en los últimos años ha demostrado que no hay papel que se le resista. Nos estremeció con su interpretación de cruel patrón en 12 años de esclavitud, que le valió su primera nominación, y ahora se ha metido en la piel de uno de los empresarios icónicos del siglo XX, Steve Jobs. ¿Será su momento? Si lo fuera podría celebrarlo con su novia Alicia Vikander que está también nominada.

VER GALERÍA

Su viaje a Marte le puede dar su segunda estatuilla (ha estado nominado en cuatro ocasiones), aunque la primera en la categoría de interpretación. Matt Damon obtuvo su primer Oscar en 1998, un premio compartido con su amigo Ben Affleck por el guion original de El indomable Will Hunting. Su odisea en el planeta rojo sin compañía, sin suministros, tratando de mandar una señal a la Tierra para ser rescatado puede darle el triunfo este año. Bryan Cranston es el más veterano y llega con la exitosa serie Breaking Bad a sus espaldas. Esta es su primera nominación al Oscar y de hecho la película Trumbo que protagoniza tiene sólo esta nominación. Cuenta la historia de un guionista de Hollywood que es encarcelado, junto a otros compañeros, por sus creencias políticas en los años cuarenta.

VER GALERÍA

En el apartado femenino, Brie Larson y Jennifer Lawrence medirán sus fuerzas con la veteranía de la doblemente oscarizada Cate Blanchett. Nominada en seis ocasiones, se llevó el premio en 2005 por El aviador y en 2014 por Blue Jasmine, Carol podría darle el tercero. Charlotte Rampling no ha estado nominada aunque su veteranía supera a la de Cate. Su nombre ha formado parte del cine desde los años 60 y ha sido ahora cuando su papel en 45 años le ha dado la nominación. En la película se cuenta la historia de un matrimonio que está a punto de celebrar este especial aniversario y recibe unas noticias que podrían cambiar su vida para siempre. ¿De qué manera? La respuesta está en el cine.

Y el Oscar es para... las quinielas no sólo apuntan a 'El renacido'

Las cinco razones por las que Leonardo DiCaprio merece llevarse este año el Oscar

Las 5 actrices de moda, a examen antes de los premios Oscar

Y la otra nominada principal, Saoirse Ronan, es muy joven, apenas 21 años, pero ya tiene también otra nominación a sus espaldas por Expiación (2008). En Brooklyn, su personaje se debate entre dos vidas: su pasado y su futuro. ¿Ganará Saoirse un Oscar que cambie la suya?