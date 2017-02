Michael Fassbender y Alicia Vikander, ¿conoces a la pareja de moda de esta edición de los Oscar? Ambos aspiran a sendas estatuillas en las categorías interpretativas que supondrían su primer Oscar

Michael Fassbender y Alicia Vikander son la pareja de moda en Hollywood, ¿alguien lo duda? Jóvenes, atractivos, con estilo... son dos de las estrellas más buscadas en cualquier estreno de cine o fiesta. Si todavía no les conoces, no pierdas el tiempo, pulsa en la imagen para ver la galería de fotografías y saber un poco más de esta pareja, que podría llevarse a casa no sólo el Oscar a los mejores actores sino la estauilla a la pareja de moda.

