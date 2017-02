¿Cómo conseguir un 'beauty look' a la altura de los Oscar?

Como cada año, la gran ceremonia de entrega de los premios Oscar 2016 se ha celebrado haciendo gala de un impresionante despliegue de glamour, que una vez más ha compartido con el cine el protagonismo sobre la alfombra roja. Tras mucho tiempo preparándose, las actrices han sacado la artillería pesada del estilo para dar lo mejor de sí mismas y brillar como nunca en los Oscar, dejándonos looks inolvidables que demuestran lo bien que saben sacarse partido.

Vestidos de ensueño, joyas que quitan el aliento y zapatos que cualquiera querría en su armario. Para compensar, los beauty looks en esta edición han optado por la sencillez. Melenas sueltas y muy naturales han sido las favoritas, con un makeup en consonancia: labios nude, sombras de ojos en tonos tierra y ahumados suaves y, por supuesto, una buena máscara de pestañas, la mejor arma para realzar la mirada. ¡Éxito garantizado!

Está claro que un traje perfecto, un peinado calculado al milímetro y unos bonitos zapatos para pisar con son imprescindibles para poner la alfombra roja a los pies de las estrellas, pero hay algo que transmite aún más: la mirada. Por eso las actrices prestan especial atención a su beauty look, y es que un maquillaje bien cuidado puede hacer maravillas con un outfit.

Unas pestañas largas y con volumen crean al instante una apariencia más sexy, seductora y glamurosa, pero eso no es algo que esté solo al alcance de las grandes estrellas. Flirtear, seducir, sentirte guapa y poderosa... no es necesario pronunciar ni una sola palabra para conseguirlo cuando las miradas lo dicen todo. ¿La clave? Escoger The Falsies Push Up Drama, la máscara perfecta de Maybelline NY para elevar nuestras pestañas y conseguir unos ojos grandes y expresivos.

Para conseguir este efecto, Maybelline NY presenta su nueva máscara The Falsies Push Up Drama, con una fórmula cremosa enriquecida con ceras y un innovador diseño que incluye el primer cepillo efecto push-up, en forma de copa, que curva las pestañas hasta 90 grados fijando su volumen. El resultado no sólo no tiene nada que envidiar al que obtenemos usando unas pestañas postizas, sino que lo supera. ¿No te lo crees? Echa un vistazo a este vídeo.

