Oscar 2016: La lista completa de ganadores

Emoción, nervios y, sobre todo, muchos premios. Así ha sido la gran noche de los Oscar 2016. Una velada en la que el glamour de la alfombra roja se ha mezclado con la emoción de momentos inolvidables, como el que se ha vivido cuando Leonardo DiCaprio por fin se ha llevado el Oscar. Los otros grandes triunfadores de la noche han sido el cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu, quie ha hecho historia al ganar, gracias a El renacido, su segunda estatuilla consecutiva al mejor director, y el filme Spotlight, que se llevó el premio a la Mejor Película. No obstante, la película más galardonada de la 88 edición de los Oscar, que se celebró en el Dolby Theatre de Los Ángeles, fue Mad Max: Furia en la carretera, que se llevó seis premios.

¿Quieres ver la lista completa de ganadores? Aquí está:

MEJOR PELÍCULA

Spotlight de Thomas McCarthy

MEJOR DIRECTOR

Alejandro G. Iñárritu por El renacido

MEJOR ACTOR

Leonardo DiCaprio por El renacido

MEJOR ACTRIZ

Brie Larson por La habitación

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Mark Rylance por El puente de los espías

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Alicia Vikander por La chica danesa

MEJOR PELÍCULA ANIMADA

Del revés de Peter Docter y Ronnie del Carmen

MEJOR GUIÓN ORIGINAL

Spotlight de Josh Singer y Tom McCarthy

MEJOR GUIÓN ADAPTADO

La gran apuesta de Charles Randolph y Adam McKay

MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA

Son of Saul (Hungría)

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

Colin Gibson y Lisa Thompson por Mad Max: furia en la carretera

MEJOR FOTOGRAFÍA

Emmanuel Lubezki por El renacido

MEJOR VESTUARIO

Jenny Beavan por Mad Max: furia en la carretera

MEJOR MONTAJE

Margaret Sixel por Mad Max: furia en la carretera

MEJORES EFECTOS VISUALES

Ex Machina de Andrew Whiterhurst, Paul Norris, Mark Ardington y Sara Bennett

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

Lesley Vanderwalt, Elka Wardega y Damian Martin por Mad Max: furia en la carretera

MEJOR EDICIÓN DE SONIDO

Mad Max: furia en la carretera Mark Mangini y David White

MEJOR MEZCLA DE SONIDO

Mad Max: furia en la carretera de Chris Jenkins, Gregg Rudloff y Ben Osmo

MEJOR BANDA SONORA

Los odiosos ocho de Ennio Morricone

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

Writing’s on the wall de Sam Smith y Jimmy Napes para Spectre

MEJOR DOCUMENTAL

Amy de Asif Kapadia

MEJOR CORTOMETRAJE

Stutterer de Benjamin Cleary y Serena Armitage

MEJOR CORTO DOCUMENTAL

A girl in the river: the price of forgiveness de Sharmeen Obaid-Chinoy

MEJOR CORTOMETRAJE ANIMADO

Bear Story, prologue de Gabriel Osorio y Pato Escala