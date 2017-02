Explosión floral, tonos pastel... Luminosa y romántica 'red carpet' Descubre las tendencias que se han visto sobre la alfombra roja del Teatro Dolby de Los Ángeles

Luces, cámara y… ¡mucha moda! Llegó la gran noche del cine del año con la entrega de los Oscar 2016. Y, como de era de esperar, la alfombra roja del Teatro Dolby de Los Ángeles fue una improvisada pasarela de tendencias, ¿qué hemos visto?



'White flowers'

Fusión primavera-invierno, es decir, flores primaverales, pero cubiertas de un manto nevado. Así podría ser la primera tendencias que nos llega desde la 'red carpet' que, traducido en terminos de moda, sería lo mismo que decir 'se llevan los vestidos blancos con motivos florales'. Un detalle que lucían en sus 'looks' las actrices Rooney Mara y Pryanka Chopra.



VER GALERÍA



Y sin flores, pero también apostando por el color blanco, uno de los preferidos de la noche, vimos a Olivia Wilde. La actriz lució una creación de Valentino Alta Costura, en la que destacaba el plisado general por todo el vestido y su espalda velada con 'minicapa' y su pronunciado escote.



VER GALERÍA

VER GALERÍA



Se completa el jardín

Retomemos las flores porque no hay duda que han sido protagonistas de esta edición de los Oscar. Y no sólo en color blanco, las hemos visto en otros colores, sobre todo tonalidades pastel, y bien a modo de bordados o en relieve. Como ejemplo máximo de este derroche floral en '3D' tenemos a Heidi Klum, que optó por un vestido muy vaporoso con una sóla manga, de Marchesa.



VER GALERÍA

VER GALERÍA



Tonos a tener en cuenta

Cate Blanchett también optó por llevar flores en relieve, que brotaban por todo su vestido de Giorgio Armani Privé. Pero además, la actriz australiana añadía a su diseño un toque de tendencias que también ha protagonizado estos Oscar: el tono aguamariana. Una tonalidad luminosa que también teñía los 'looks' de Daisy Ridley (con diseño con matices grises) y Sophie Turner (quizá más menta).



VER GALERÍA



Sensualidad 'minimal'

Y sobre la alfombra roja... Charlize Theron y Rachel McAdams. Dos actrices, dos ejemplos de como el minimalismo puede ser sinónimo de sensualidad y de 'dejar-a-todo-el-mundo-sin-habla'. ¿Por qué? Su elección fueron vestido en tejido que se pegaba al cuerpo y que se presentaba liso. Eso sí, y aquí el toque 'sexy': espaldas al aire o amplia abertura en la falda, como hizo McAdams, o 'escotazo', como hizo Theron. La primera de August Getty, la segunda, de Dior, su firma 'fetiche'.



VER GALERÍA



¡Mira mis hombros!

Sí, ha sido tendencia total desnudar los hombros. Para ello, dos opciones: escote 'Bardot' o 'palabra de honor'. Dentro de esta tendencia, encontramos a una de las ganadoras de la noche, Alicia Vikander, que optó por esta opción para su vestido de Louis Vuitton.



VER GALERÍA



Y como ella, también desnudaron sus hombros, Tina Fey, Reese Whiterspoon, Patricia Arquette, Sofia Vergara y Naomi Watts. Curiosamente, este quinteto se decantaron por vestidos en tonos azulados (incluyendo el color morado en esta categoría por sus matices).



VER GALERÍA



De forma tímida, también encontramos siguiendo esta tendencia a Olivia Munn. ¿Por qué la añadimos con un toque de 'timidez? Al igual que Heidi Klum (a quien has visto un poco más arriba), ella se decantó por lucir un hombre nada más. Eso sí, no podíamos dejar pasar por alto su 'look' -firmado por Stella McCartney- por ser uno de los más elegantes de la noche.



VER GALERÍA



'Men in black'

A la hora de hablar de los actores, no hay duda que el color negro sigue siendo la apuesta segura. Eso sí, hemos visto como algunos de ellos han roto la sobriedad de sus 'looks' mezclando diferentes texturas, como tercipoelo para la chaqueta y raso para las solapas, o incluyendo pañuelos en la solapa. Como calzado, zapatos con cordones o 'slippers'. Y también para ellos... ¡flores! Sí, así es, esa tendencia también se ha visto en los 'looks' masculinos, concretamente, en uno, el de Jared Leto.



VER GALERÍA

VER GALERÍA

VER GALERÍA

VER GALERÍA