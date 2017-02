La polémica sobre la falta de diversidad en los nominados protagoniza la gala de los Oscar

“La vida está llena de sueños. En esta noche se hacen realidad...”. Así ha arrancado la 88ª edición de los premios Oscar, una velada en la que las estrellas de la pantalla bajan del firmamento de la ficción y ponen los pies en la tierra para su gran noche. Una alfombra roja llega a las puertas del teatro Dolby donde se hacen realidad los deseos... y ¡las quinielas! El ambiente era inmejorable: cientos de personas se agolpaban en el paseo que daban los actores y actrices antes de entrar al patio de butacas. Y entonces comenzó la magia.

Chris Rock un año más se encargó de que los asistentes se rieran, se emocionaran y sobre todo se divirtieran en una gala que como siempre, los premios son muchos, se alarga inevitablemente. Comenzó, como no podía ser menos este año, hablando de la polémica sobre la diversidad por la falta de nominados de color y pidió que dieran a estos actores las mismas oportunidades, los mismos papeles que al resto de actores. Recordó el trabajo de algunas destacadas estrellas de color como Jamie Foxx, “uno de los mejores del cine”, afirmación que se ganó un buen número de aplausos. De hecho esta reivindicación marcó toda la noche, en casi cada una de las intervenciones del presentador.

Los premios comenzaron a entregarse de una manera diferente: siguiendo el orden en que una película se hace. El guion original fue la primera categoría. Charlize Theron y Emily Blunt, que marcaba tripita, entregaron el premio a Tom McCarthy y Josh Singer por Spotlight, mientras que Russell Crowe y Ryan Gosling dieron el Oscar al mejor guion adaptado a Charles Randolph y Adam McKay por La gran apuesta. Siguió de nuevo Chris Rock “colando” actores de color en las películas nominadas, utilizando el humor para referirse a esta protesta que ha llevado a algunos como Will Smith a ausentarse de esta velada. La música es el mejor bálsamo para templar los nervios y Sam Smith lo logró con el tema de Spectre, Writing’s on the Wall, una de las melodías nominadas en la categoría de mejor canción. ¡Un directo de lujo!

Henry Cavill y Kerry Washington salieron al escenario para presentar algunas de las cintas nominadas a la mejor película, aunque no, no hay que adelantarse, el momento de conocer a la triunfadora no había llegado. Sí era sin embargo la hora de otra de las categorías más importantes de la noche. El auditorio esperaba expectante y ellas más. La mejor actriz secundaria es... ¡Alicia Vikander! Lo cierto es que las quinielas no apuntaban a ella al cien por cien (Kate Winslet se llevó el Globo de Oro), pero así son los Oscar, siempre hay ganadores inesperados. La actriz sueca, que hizo un papel increíble en La chica danesa, estaba tan emocionada que apenas podía hablar del nudo que tenía en la garganta. “Gracias por este increíble reconocimiento. Eddie, no habría podido hacerlo sin ti. Gracias a mi madre y mi padre por haberme dado la fe de que cualquier cosa podía suceder” dijo la artista. No se acordó de su novio Michael Fassbender en su atropellado discurso, aunque, claro, antes de subir al escenario sí que le dio un beso. Y eso que es una pareja bastante discreta que evita posar en la alfombra roja. Su logro es increíble: primera nominación, primer Oscar, y sólo hace apenas cuatro años que su nombre es conocido a nivel internacional. ¡Enhorabuena!

Los españoles cruzamos los dedos cuando Cate Blanchett leyó el premiado al mejor diseño de vestuario, pero Paco Delgado no se lo llevó tampoco esta vez (era su segunda nominación). Fue para Jenny Beavan por su trabajo en Mad Max: furia en la carretera. ¡Otra vez será! Tyna Fey y Steve Carell entregaron el mejor diseño de producción también a Mad Max, ya llevaba dos, concretamente a Colin Gibson y Lisa Thompson. Dos de los actores con el estilismo más original de la noche, Margot Robbie y Jared Leto con su inesperado clavel-pajarita, entregaron el Oscar al mejor maquillaje y peluquería a... ¡Mad Max! (Elka Wardega, Lesley Vanderwalt y Damian Martin). La primera cinta en hacer triplete.

El cine es magia, es imaginación y originalidad aunque a veces las películas están basadas en historias reales y esta noche estaban entre el público algunas de las personas que inspiraron películas como Joy o Spotlight, todo un honor. Emmanuel Lubezki inauguró la lista de premios de El renacido con la mejor fotografía, todo un experto en recoger estauillas dado que la pasada edición ya se la llevó por Birdman y el anterior por Gravity. Lleva tres de un total de seis nominaciones. Un tanteo excelente. Igual que el de Mad Max que sumó en seguida dos más, el de mejor montaje (Margaret Sixel), edición de sonido (Mark Mangini y David White) y mezcla de sonido (Chris Jenkins, Gregg Rudloff y Ben Osmo). ¡Van seis y contando!

Ex Machina (Andrew Whitehurst, Paul Norris, Mark Ardington y Sara Bennett) se lleva los mejores efectos visuales por su habilidad para recrear ese universo robótico. Y son ellos los que toman el escenario: C3PO, R2D2 y BB8, los robots de Star Wars, se convierten en presentadores por un momento para deleite de Jacob Trembley, el pequeño protagonista de La habitación, que se levanta en seguida de su butaca para ver mejor. Es un auténtico fan, tanto que esta noche lleva unos gemelos con la figura del Halcón Milenario. ¿Se puede ser más fanático que eso? Los niños tomaron de repente el patio de butacas: ¡un grupo de girl scout se pusieron a vender galletitas y recaudaron más de 65.000 dólares! Las estrellas se volcaron, mientras los minions entregaban el Oscar al corto de animación chileno Bear story (Gabriel Osorio y Pato Escala) y los protagonistas de Toy Story el premio a la mejor película animada para Del revés (Pete Docter y Jonas Rivera).

The Weeknd, grupo nominado por Earned it (Cincuenta sombras de Grey), hace un inciso musical antes de otro de los momentazos. Y el mejor actor de reparto es... Mark Rylance por El puente de los espías. Esto sí que nadie se lo esperaba, ya que las predicciones apuntaban a Sylvester Stallone, aunque todos tenían por supuesto sus posibilidades y ha sido Mark. “Spielberg es un líder en todas las artes y oficios de nuestra película. Quiero dar las gracias a mis compañeros de nominación, no sé cómo se puede discernir vuestra interpretación de la mía”. La trayectoria de este británico ha estado sobre todo vinculada al teatro y por eso ha sido premiado con dos premios Olivier y tres Tony.

El mejor corto documental fue para A girl in the river: the Price of forgiveness (Sharmeen Obaid-Chinoy) y el mejor documental fue para Amy (Asif Kapadia y James Gay-Rees), que se entregó a ritmo de un tema de Amy Winehouse como no podía ser menos. Los que nos siguen inspirando y entreteniendo allá donde están tuvieron como siempre un sentido recuerdo en el vídeo homenaje -sonaba Blackbird de Los Beatles en la voz Dave Grohl-, que trae a la memoria esos rostros llorados por miles de fans. Se les lleva en el corazón, siempre.

Los presentadores más jóvenes de esta edición Jacob Trembley y Abraham Atta, apenas unos niños que no llegaban al micrófono –menos mal que Rock les trajo unos cajones para que se subieran-, entregaron el premio al mejor cortometraje a Stutterer (Benjamin Clearly y Serena Armitage). “Buenas noches” saludó Sofía Vergara antes de entregar el premio a la película de habla no inglesa a Son of Saul (Hungría). Joe Biden, vicepresidente de EstadosUnidos, sube al escenario en medio de una ovación impresionante y el público puesto en pie, para presentar la actuación de la nominada Lady Gaga, que interpretó el tema Till it happens to you (de la cinta The hunting ground), un tema con un significado muy personal para la artista. Consiguió, rodeada por un grupo de mujeres y hombres que han sido víctimas de agresión, que de nuevo el público se pusiera en pie, algunos rostros como Kate Winslet y Rachel McAdams sin apenas contener las lágrimas.

Ennio Morricone, toda una leyenda en el mundo de la composición musical, subió al escenario para recoger su Oscar a la mejor banda sonora por Los odiosos ocho. De nuevo toda la audiencia puesta en pie para homenajearle y él, emocionado y con la voz quebrada, pronunció su discurso en italiano. “Gracias a Quentin Tarantino. Dedico este premio a mi mujer María” dijo. ¿Y la mejor canción original? Writing’s on the Wall, de Sam Smith y Jimmy Napes (de la última entrega de James Bond, Spectre). Tres horas después del inicio de la velada, por fin, las categorías principales, las más esperadas y más deseadas: mejor actor, actriz, director y película. ¡Los nervios crecen! Por ahora la gran favorita, El renacido, lleva sólo un premio... ¿se resarcirá ahora?

¡Por fin! El renacido empieza a sumar y el mexicano Alejandro González-Iñárritu recoge el Oscar por segundo año consecutivo en la categoría de mejor director (el año pasado se lo llevó también por Birdman, que logró también el Oscar a mejor película). “Gracias Leo, tú eres el renacido. Soy muy afortunado de estar aquí esta noche, hay otros que no pueden estar aquí” y continuó hablando de la discriminación y la diversidad. El mexicano es el tercer director en la historia de los premios que gana dos Oscar consecutivos. “Es muy tarde” dice Chris Rock antes de presentar la categoría de mejor actriz. Y el Oscar es para... ¡Brie Larson! (La habitación). La emoción se extiende a su pequeño compañero Jacob Trembley, que le da un gran abrazo, y es que él también es parte del éxito de la película. “Lo que me gusta de hacer películas es que es necesario contar con muchísima gente. Gracias a Jacob, has sido realmente mi acompañante, ¡te quiero! Gracias a los fans, gracias por ir al cine y ver las películas” dijo entre risas. A sus 26 años, Brie es uno de los nuevos talentos del cine que hay que tener muy en cuenta.

Los dedos de miles de fans están cruzados, el Oscar al mejor actor está a punto de entregarse y es para... ¡Leonardo DiCaprio! Seis nominaciones más tarde y una carrera de éxitos en la maleta, esos son los logros de un más que merecido premio. Leonardo y su magnífico papel en El renacido se han llevado por fin la estatuilla, han sido muchos años de espera y se ha notado. Los aplausos han inundado el Dolby, ha sido el Oscar más ovacionado y él, sereno y confiado, ha derretido a sus incondicionales con su sonrisa y su mirada pícara. Y es que pueden pasar muchos años, pero sigue siendo una de las estrellas más atractivas del cine. Mucho más emocionada estaba su amiga, su compañera, su fan desde hace 18 años, Kate Winslet que contenía apenas el llanto en su asiento. El Oscar de DiCaprio hizo el triplete para El renacido, que de las doce categorías a las que aspiraba se quedó con esos en una noche en que los premios estuvieron muy repartidos.

Mucho porque la mejor película fue para Spotlight, una historia sobre el periodismo de investigación que también logró el premio al mejor guion original. El equipo al completo se subió al escenario para recibir sus aplausos, también merecidos. Y hasta aquí llegó la 88ª edición de los Oscar, con una gran foto de familia, una noche llena de sorpresas, premios inesperados y sobre todo mucho cine. ¡Hasta el año que viene!