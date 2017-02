'El renacido' se lleva tres premios de doce a los que aspiraba ¡Sí! El Oscar es para... ¡Leoooooo! Ha sido el premio más aplaudido de la noche, Leonardo DiCaprio se lo ha llevado por fin

Y el Oscar es para... ¡Leooooooooooooooo! ¡Sí, lo ha logrado! “Es tu año Leonardo DiCaprio” decían las apuestas y ¡lo ha sido! Por fin, tras cinco nominaciones, el actor ha recogido la preciada estatuilla gracias al papel en la película El renacido, en la que interpreta al aventurero Hugh Glass que pasa por todo tipo de vicisitudes para... Bueno, no desvelaremos el argumento de esta historia real dirigida por el mexicano Alejandro González Iñárritu que tan buenas críticas ha recibido.

Y como no podía ser menos, el momento está aquí, el público se puso en pie, los aplausos no dejaban oir ni una mosca. La sala se caía, ¡es su año! Seis nominaciones después el Oscar es suyo. “El renacido es producto de un esfuerzo infatigable de un reparto y un equipo con el que he tenido la suerte de trabajar. Gracias a Alejandro González Iñárritu ¡qué talento! Gracias al señor Scorsese...” recordó a varios de los que han pasado por su carrera y, claro, habló del cambio climático que tanto preocupa. A Leonardo no se le cortó el discurso, son muchos años los que lleva esperando decir estas palabras y no se podían cortar.

Sus fans lo pedían a gritos y por una cosa u otra nunca se lo había llevado, hasta ahora. Por fin Leonardo ha levantado la estatuilla dorada y las plazas de medio mundo, si sus incondicionales cumplen lo prometido, se llenarán de gente que quiere celebrar con él este logro. Incluso su gran amiga, Kate Winslet prefería que fuera él y no su compañero de reparto Michael Fassbender, también nominado, el ganador. La alegría es inmensa también para ella que desde que compartiera con él las aventuras del Titánic, hace 18 años, sólo tiene halagos para él. Y se le notaba en la cara, ella estaba casi tan contenta como Leonardo. ¡Enhorabuena Leo!