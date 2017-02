¿Qué españoles han acudido a las fiestas que siguen a la gala? Tras la emoción y los nervios de la gala, toca reponer fuerzas y celebrar los galardones

Un año más, las tradicionales fiestas que se organizan después de la ceremonia de los premios Oscar, en diferentes puntos de la ciudad, acaparan todas las miradas. A ellas no solo acuden los ganadores con sus preciadas estatuillas, ya que el mundo del cine se convierte en el gran anfitrión de una noche en la que también acuden personajes del mundo de la moda, de la música y de la televisión. Si bien es cierto que en esta edición ha habido algunas ausencias destacadas entre los habituales nombres españoles en la cita de los Oscar -Javier Bardem, Penélope Cruz o Elsa Pataky, entre otros-, eso no significa que no haya habido representación de la cantera española. ¿Cuáles fueron las fiestas elegidas por Paz Vega, Jon Kortajarena o Antonio Banderas? ¿Con quién acudieron? Descubrelo aquí.

Una vez terminada la cita por excelencia con el Séptimo Arte, los ganadores se reúnen en la tradicional fiesta del Gobernador, en donde recogen su estatuilla definitiva, esa en la que ya se ha grabado su nombre. Allí el más esperado, observado y analizado fue Leonardo DiCaprio, el que paradójicamente más ha tenido que esperar para hacerse con un galardón, que de nuevo llegó acompañado por su madre, Irmelin Indenbirken.

Una vez concluida esta cita, multitud de rostros conocidos se dan cia en otras de las fiestas que tienen lugar en la ciudad, como la de Vanity Fair en Beverly Hills o la que Elton John organiza en beneficio de su fundación contra el SIDA en West Hollywood, y que contó con invitados como Mariah Carey, la cantante y compositora Lana del Rey, o la actriz Lydia Hearst y el modelo español John Kortajarena.

Una ocasión perfecta para que los que han acudido al Dolby Theatre, y los que no, revivan las anécdotas de la velada. Y por qué no, también se aproveche para felicitar a los triunfadores. Eso fue lo que hizo la propia Rebel Wilson, que mostró en sus redes sociales cómo felicitaba en persona al 'hombre del momento'. "Te quiero Leo, felicidades", escribía la popular actriz durante su encuentro con él en la fiesta de Vanity Fair.

Si el año pasado Irina Shayk nos dejaba sin palabras con su espectacular vestido con trasparencias, en esta edición ha sido la actriz Jessica Alba la que ha deslumbrado con su belleza, con un vestido blanco de Roberto Cavalli. Otra que no pasó desapercibida a su llegada fue la modelo Miranda Kerr, con un atrevido vestido rojo solo apto para "ángeles" de Victoria's Secret a juego con sus labios. Ambas coincidieron en una de las fiestas más populares, la que organiza Vanity Fair y que cuenta con un sinfín de caras conocidas.

Taylor Swift, igual que su mejor amiga, Selena Gómez, pusieron el acento musical a una de las veladas con sus presencia. Una veterana -en lo que a este tipo de fiestas se refiere- Kate Hudson, fue de las que más juego dio a los fotógrafos a su llegada, dejando que su vestido plisado se moviera y compartiendo carcajadas con los allí congregados.

Melanie Griffith tampoco quiso perderse esta noche tan especial, en la que estuvo rodeada de Caitlyn Jenner, Zac Posen y Dita Von Teese. Sarah Hyland, Nikki Reed y Sylvie Meis aportaron frescura a una fiesta en la que Paz Vega puso el toque español con un original estilismo.

Sin embargo, ella no fue la única representante española. La fiesta que tenía lugar en Beverly Hills también contó con la presencia de Antonio Banderas que acudió junto, Nicole Kimpel. Una cita en la que demostró que aunque ahora esté instalado en Londres y desarrollando una nueva faceta -estudiando diseño de moda en la prestigiosa escuela Saint Martins de la capital británica- él sigue siendo uno más dentro de la meca del Séptimo Arte. Exáctamente igual ocurre con Paco Delgado -que aunque no se dejó después de la gala- es un maestro del diseño de vestuario y estaba nominado por La chica danesa.

La modelo Jerry Hall, de 59 años, y el multimillonario Rupert Murdoch, de 84, tampoco se perdieron esta noche llena de estrellas. La perfecta antesala para su boda, que tendrá lugar el próximo 5 de marzo en el conocido como "templo de los periodistas", la iglesia de Saint Bride en Fleet Street (Londres), antigua sede de la prensa británica. Otras parejas que compartieron velada fueron Gwen Stefani y Blake Shelton, que estuvieron charlando con Justin Timberlake y Jessica Biel, esta última terminó con los tacones en la mano, igual que Demi Lovato.

Mientras Lady Gaga presumía de Taylor Kinney, Jennifer Garner y en Ben Affleck - los que hace una semana se dejaban ver juntos de vacaciones- hacían su aparición, en la misma fiesta, pero por separado.