El actor era favorito en la categoría de secundario, pero el premio se lo llevó Mark Rylance El hermano de Sylvester Stallone estalla tras la gran decepción de los Oscar ¿Cómo ha reaccionado el actor?

No siempre llueve a gusto de todos y en esta última edición de los Oscar ha quedado claro. A veces las quinielas fallan y precisamente es lo que pasó en la noche de los premios, cuando la categoría de mejor actor secundario dio una gran sorpresa. Todas las miradas apuntaban a que Sylvester Stallone se haría con la preciada estatuilla por su papel de Rocky Balboa (ya había sido nominado por el mismo personaje hace 40 años), sin embargo el nombre que sonó en la gala fue el de Mark Rylance.

En ese momento la reacción de Stallone fue la que tiene cualquiera, una sonrisa, una expresión de “bueno cualquiera se lo merecía”... sólo él sabe lo que estaba pasando por su cabeza. Sylvester no hizo comentarios al respecto del triunfo de Rylance, aunque alguien muy cercano sí que se iba a pronunciar y ¡de qué manera! Fue su hermano Frank quien en las redes sociales dio su opinión, no demasiado positiva acerca de este inesperado Oscar. “La Academia tendría que estar avergonzada. Estaba claro que Sly iba a ganar. ¿Mark qué? Mi hermano ha creado dos personajes icónicos en 40 años y ha hecho un trabajo histórico. ¿Si yo fuera Mark? Estaría avergonzado. A Sly le han robado”. Estas son algunas de las frases que escribió Frank, no sólo defendiendo la valía de su hermano, sino atacando a su contrincante y a los que votaron por él.

Siempre que algo aparece en las redes la difusión es inmediata y eso es lo que pasó en este caso. La reacción fue tal que poco después Frank salía al paso de las críticas y comentarios para pedir disculpas. “Siempre defiendo lo que es correcto, pero me equivoqué al menospreciar a Mark Rylance y me disculpo por ello. Es un gran actor, pero creo que Sly se lo merecía”. ¿Tal vez fuera que Sly le dio un toque de atención? El intérprete de Rocky sí que hizo un homenaje al personaje que ha estado a punto de darle una alegría y agradeció el apoyo recibido. “A los Rockys reales del mundo, seguid persiguiendo vuestros sueños, ¡nunca os rindáis, nunca, nunca! Gracias por el apoyo”.

Trató además de suavizar la reacción de su hermano. “Estoy muy contento y por favor entended que mi hermano esté sensible porque es muy protector y sólo quiere lo mejor para mí”. Le dio las gracias además a su gran amigo Arnold Scwarzenegger, que le dedicó unas palabras de apoyo: “Para mí eres el mejor, no importa lo que digan. Fuiste el ganador. Estoy orgulloso”. ¡Quién sabe, quizá se lo lleve en el futuro!

La polémica sobre la falta de diversidad en los nominados protagoniza la gala de los Oscar