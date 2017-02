Jennifer Garner, de fiesta con su ex y ahora 'amigo'

Las fiestas posteriores a los Oscar siempre son escenario de encuentros o tal vez desencuentros. En la velada de Vanity Fair los flashes apuntaron a Ben Affleck y Jennifer Garner. Era la primera vez que asistían a los Oscar y lo hacían separados. La pareja coincidió en la fiesta y se comportaron como dos ex muy bien avenidos. Se saludaron con un amigable beso y abrazo antes de continuar la noche divirtiéndose cada uno por separado. Este encuentro coincide con la primera entrevista de Jennifer Garner sobre la separación del que fuera el amor de su vida. Por primera vez la actriz ha hablado de la ruptura con el padre de sus hijos, una separación de la que todavía se está recuperando.

La actriz ha concedido una entrevista a la revista Vanity Fair en la que habla de los motivos que les llevaron a tomar esta difícil decisión después de que se rumoreara que Affleck mantuvo un affaire con la niñera: “No tuvo nada que ver con nuestra decisión de divorcio. Ella no fue una parte de la ecuación. Habíamos estado separados durante meses antes de que se hablara de la niñera", confiesa Garner. De hecho la niñera sigue cuidando a sus hijos: "No es muy bueno para tus hijos que una niñera desaparezca de sus vidas". Y añade: "Él sigue siendo la única persona que realmente sabe la verdad de las cosas. Y yo sigo siendo la única persona que conoce algunas de las verdades".

Durante la entrevista Jennifer hace especial hincapié en que no hay motivos para que sus fans muestren rechazo hacia su ex: “Nadie tienen que odiarle por mí Él es el amor de mi vida. ¿Qué puedo hacer al respecto? Él es la persona más brillante, el más carismático, el más generoso", comenta la actriz que si pudiera volver atrás volvería a casarse y tener hijos con él. Es más, Garner asegura que ahora mismo son amigos: “Es cierto que ya no sueño con bailar con mi marido en la boda de mis hijas. Pero deberíais ver sus caras cuando él entra por la puerta. Cuando ves a tus hijos querer a alguien de forma tan pura e incondicional, entonces tú también intentarás ser amigo de esa persona". A raíz de su separación Jennifer sigue viviendo en la casa familiar en Pacific Palisades junto a los niños, mientras que Ben vive en la casa de invitados para estar cerca de sus hijos.

Otra pareja divorciada que también acudió a esta fiesta fue la de Antonio Banderas y Melanie Griffith. Melanie acudió acompañada por su amiga, la diseñadora de joyas Loree Rodkin Gothic, mientras que Banderas llegó de la mano de su pareja Nicole Kimpel. Desconocemos si se cruzaron o no, pero a juzgar por las fotos que Melanie compartió en las redes durante toda la noche, la hija de Tippi Hedren se lo pasó verdaderamente bien. Ya el pasado año ambos acudieron a esta misma fiesta.