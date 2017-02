'La La Land' iguala el récord de 'Titanic' con 14 nominaciones a los Oscar. Conozca a todos los nominados

A las 14:18 horas (hora española) se han conocido las nominaciones a la 89ª edición de los Oscar de Hollywood, que se entregarán el próximo 26 de febrero. Este año los ganadores del Oscar, Jennifer Hudson, Brie Larson y Emmanuel Lubezki, junto a los nominados Jason Reitman y Ken Watanabe, se han unido a la presidenta de la Academia, Cheryl Boone Isaacs, para dar a conocer a los aspirantes a la preciada estatuilla.

VER GALERÍA

La ciudad de las estrellas. La La Land, el musical de Damien Chazelle, bate de nuevo récords con 14 nominaciones para los Oscar 2017, en 13 categorías -opta con dos canciones al premio correspondiente, 'City of Stars' y 'The Audition'-. El filme iguala así la marca histórica establecida por Titanic y Eva al desnudo. El musical La La Land continúa imparable su carrera hacia los Premios de la Academia y ya logró batir el record en los Globo de Oro al hacer pleno y llevarse los siete premios a los que optaba. Moonlight, de Barry Jenkins, y La llegada, de Dennis Villenueve, le siguen con ocho nominaciones, mientras que Manchester frente al mar, de Kenneth Lonergan, Lion, de Garth Davis, y Hasta el último hombre, de Mel Gibson, optan a seis galardones.

En la categoría de mejor actor se batirán en duelo Viggo Mortensen (Captain Fantastic), Casey Affleck (Manchester frente al mar), Ryan Gosling (La La Land), Denzel Washington (Fences) y Andrew Garfield (Hasta el último hombre). Por su parte Emma Stone (La La Land), Isabelle Huppert (Elle), Natalie Portman (Jackie), Meryl Streep (Florence Foster Jenkins) y Ruth Negga (Loving) compiten por el galardón a mejor actriz.

En el apartado de mejor actor de reparto compiten Mahershala Ali (Moonlight), Jeff Bridges (Comanchería), Lucas Hedges (Manchester frente al mar), Dev Patel (Lion) y Michael Shannon (Animales Nocturnos). Viola Davis (Fences), Naomie Harris (Moonlight), Nicole Kidman (Lion), Octavia Spencer (Figuras ocultas) y Michelle Williams (Manchester frente al mar) son las candidatas al galardón a mejor actriz de reparto. La representación española está en la categoría de cortos, en la que está nominado el corto español Timecode, de Juanjo Jiménez.

Listado de los nominados a la 89ª edición de los Oscar

Mejor película

- La llegada

- Fences

- Hasta el último hombre

- Comanchería

- Figuras ocultas

- La La Land

- Lion

- Manchester frente al mar

- Moonlight

Mejor director

- Denis Villeneuve, La llegada

- Mel Gibson, Hasta el último hombre

- Damien Chazelle, La ciudad de las estrellas: La La Land

- Kenneth Lonergan, Manchester frente al mar

- Barry Jenkins, Moonlight

Mejor actor

- Casey Affleck, Manchester frente al mar

- Andrew Garfield, Hasta el último hombre

- Ryan Gosling, La La Land

- Viggo Mortensen, Captain Fantastic

- Denzel Washington, Fences

Mejor actriz

- Isabelle Huppert, Elle

- Ruth Negga, Loving

- Natalie Portman, Jackie

- Emma Stone, La La Land

- Meryl Streep, Florence Foster Jenkins

Mejor actor de reparto

- Mahershala Ali, Moonlight

- Jeff Bridges, Comanchería

- Lucas Hedges, Manchester frente al mar

- Dev Patel, Lion

- Michael Shannon, Animales nocturnos

Mejor actriz de reparto

- Viola Davis, Fences

- Naomie Harris, Moonlight

- Nicole Kidman, Lion

- Octavia Spencer, Figuras ocultas

- Michelle Williams, Manchester frente al mar

Mejor película de animación

- Kubo y las dos cuerdas mágicas

- Vaiana

- The Red Turtle

- Zootrópolis

- La vida de Calabacín

Mejor guión original

- Comanchería

- La La Land

- Langosta

- Manchester frente al mar

- 20th Century Women

Mejor guión adaptado

- La llegada

- Fences

- Figuras ocultas

- Lion

- Moonlight

Mejor película de habla no inglesa

- Land of Mine. Bajo la arena

- Un hombre llamado Ove

- El viajante

- Tanna

- 'Toni Erdmann

Mejor diseño de producción

- La llegada

- Animales fantásticos y dónde encontrarlos

- Ave César

- La La Land

- Passengers

Mejor fotografía

- La llegada

- La La Land

- Moonlight

- Silence

- Lion

Mejor montaje

- La llegada

- Hasta el último hombre

- Comanchería

- La La Land

- Moonlight

Mejores efectos visuales

- Deepwater Horizon

- Doctor Strange

- The Jungle Book

- Kubo y las dos cuerdas mágicas

- Rogue One

Mejor diseño de vestuario

- Allied

- Animales fantásticos

- Florence Foster Jenkins

- Jackie

- La La Land

Mejor maquillaje y peluquería

- A Man Called Ove

- Star Trek Beyond

- Escuadrón Suicida

Mejor edición de sonido

- La llegada

- Deepwater Horizon

- Hasta el último hombre

- La La Land

- Sully

Mejor mezcla de sonido

- Rogue One

- 13 Hours

- Arrival

- La La Land

- Hasta el último hombre

Mejor banda sonora

- Jackie

- La La Land

- Lion

- Moonlight

- Passengers

Mejor canción original

- 'Audition (The Fools Who Dream)', La La Land

- 'Can't Stop the Feeling', Trolls

- 'City of Stars', La La Land

- 'The Empty Chair', The James Foley Story

- 'How Far I'll Go', Vaiana

Mejor documental

- Fire at sea

- I Am Not Your Negro

- Life Animated

- OJ: Made in America

- 13th

Mejor cortometraje

- Ennemis Interieurs

- La Femme et le TGV

- Silent Nights

- Sings

- Timecode

Mejor cortometraje documental

- Extremis

- 4.1 Miles

- Joe's Violin

- Watani

- The White Helmets

Mejor cortometraje animado

- Blind Vaysha

- Borrowed Time

- Pearl

- Piper

- Pear Cider and Cigarettes