Ausencias, reencuentros y ganas de diversión en el tradicional almuerzo de los Oscar Los nominados se divierten días antes de su gran cita del 26 de febrero en el teatro Dolby de Los Ángeles

Hollywood calienta motores para la próxima entrega de los Oscar, uno de los acontecimientos más esperados del universo cinematográfico. El próximo 26 de febrero el teatro Dolby reunirá de nuevo a muchas estrellas de cine en una multitudinaria fiesta que coronará a los mejores. Nada menos que 163 nominados, que seguro que ya están preparando sus looks y discursos para tan especial ocasión, se han reunido en el tradicional almuerzo previo, donde compartieron inquietudes con sus “rivales” en el hotel Beverly Hilton. Una gran foto de familia, la última antes de escuchar, con la respiración entrecortada y el corazón latiendo a mil por hora, las palabras: “Y el Oscar es para...”.

VER GALERÍA

Pinche sobre la imagen para ver toda la galería de fotos

Las aspirantes a mejor actriz Isabelle Huppert (Elle), Ruth Negga (Loving), Natalie Portman (Jackie), Emma Stone (La La Land) y Meryl Streep (Florence Foster Jenkins) quizá compartieron algún truco de belleza o quizá se contaron si están o no nerviosas. Entre ellas la gran favorita es Emma Stone sin duda, las quinielas apuntan claramente a ella aunque, ¡quién sabe!, las sorpresas forman parte del encanto de la gala. Stone coindió en el almuerzo con sus compañeras en Criadas y señoras, Octavia Spencer y Viola Davis, ambas nominadas como mejores actrices de reparto por Figuras ocultas y Fences, respectivamente.

VER GALERÍA

Entre los actores nominados sólo faltó precisamente el ex de Emma Stone, Andrew Garfield (Hacksaw Ridge), que no se unió a sus compañeros Casey Affleck (Manchester frente al mar), Ryan Gosling (La La Land), Viggo Mortensen (Captain Fantastic) y Denzel Washington (Fences).

VER GALERÍA

Entre las categorías de interpretación secundarias, acudieron Viola Davis (Fences), Naomi Harris (Moonlight), Nicole Kidman (Lion), Octavia Spencer (Figuras ocultas) y Michelle Williams (Manchester frente al mar) y compartieron la velada con sus compañeros en la categoría masculina. Estuvieron allí Mahershala Ali (Moonlight), Jeff Bridges (Comanchería), Lucas Hedges (Manchester frente al mar) y Dev Patel (Lion), aunque no el quinto nominado Michael Shannon (Animales nocturnos).

VER GALERÍA

Los conjuntos elegidos por las actrices fueron de nuevo en esta ocasión en lo que se centraron todas las miradas, aunque en esta ocasión la sencillez y sobriedad son las notas predominantes. Nada parecido seguro a lo que escogerán para la noche más mágica del cine porque fue una noche distendida en la que primaba templar nervios y compartir risas y diversión entre candidatos a la preciada estatuilla.

Uno de los primeros en llegar al cóctel previo fue Damien Chazelle, director del musical La La Land, la gran favorita a los Oscars con sus 14 nominaciones. "Aún estoy asimilándolo. Es surrealista", dijo a Efe acompañado por su novia, Olivia Hamilton. "Nunca imaginé algo así. Para mí, la victoria ya fue haber hecho la película porque me llevó mucho tiempo levantar el proyecto. Es un sueño hecho realidad", agregó.

VER GALERÍA

Los invitados disfrutaron de un cóctel en el que no faltó el champán y el sushi y un menú que se sirvió en mesas de ensalada de espinacas, lubina con cuscús, tomate natural y zanahorias y, de postre, tarta de crema de plátano con almendras y salsa de chocolate. Tras la comida, hizo acto de presencia la presidenta de la Academia, Cheryl Boone Isaacs, que dio la bienvenida a los asistentes y recordó los progresos de la institución en cuanto a inclusión y diversidad. "Menuda diferencia respecto al año pasado", dijo, aliviada, en alusión a la cantidad de artistas negros nominados en esta edición, especialmente en las categorías de mejor actor y mejor actriz. "Hemos conseguido un progreso real y estoy segura de que va a continuar en el futuro", declaró.

VER GALERÍA

Isaacs, consciente de que los artistas hablarán sobre el nuevo presidente estadounidense, Donald Trump, hizo una clara alusión a su política: "Todos sabemos que hay algunas sillas vacías hoy en esta sala, y eso nos convierte a todos en activistas", indicó en referencia a la ausencia del cineasta iraní Asghar Farhadi, nominado por El viajante, quien recientemente anunció que no acudirá a la ceremonia en respuesta a las medidas migratorias decretadas por Trump. "El arte no tiene fronteras. Las sociedades fuertes no censuran el arte, sino que lo celebran. No podemos permitir que las fronteras nos detengan a ninguno de nosotros", manifestó Isaacs, unas palabras recibidas con grandes aplausos y vítores por los asistentes.

Tras su intervención, se mostró un vídeo de humor protagonizado por Kate McKinnon, con el que se recordaba las reglas fundamentales en caso de ganar la preciada estatuilla dorada: ser concisos, estar preparados y hablar desde el corazón. A continuación posaron para la tradicional foto de grupo los 163 nominados, un recuerdo histórico.