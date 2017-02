Ariadna Gil no irá con Viggo Mortensen a los Oscar La actriz española no podrá acompañar a su pareja en la alfombra roja por su obra de teatro 'Jane Eyre'

Ariadna Gil y Viggo Mortensen no irán juntos a los Oscar. El actor estadounidense, nominado a mejor actor por Captain Fantastic, no podrá ir acompañado de su pareja debido a los últimos compromisos profesionales de la actriz española. Tal y como adelanto el diario El Mundo, Ariadna Gil actuará ese mismo día en el teatro Lliure de Barcelona con la obra Jane Eyre, lo que imposibilita su asistencia a la gran noche del cine en Hollywood. De cualquier modo, tuviera trabajo o no, la máxima de esta pareja siempre ha sido la discreción con la que han llevado los ocho años que dura su relación.

De haber asistido a la gran gala, para Ariadna Gil no sería nada nuevo. Hace veintitres años pisó ya la alfombra roja de los Oscar por primera vez junto al equipo de Belle Époque, la película por la que Fernando Trueba se alzó con la preciada estatuilla en 1994. Acompañada de Penélope Cruz, Gabino Diego, Maribel Verdú, Miriam Díaz-Aroca y Fernando Trueba, Ariadna Gil llegaba emocionada a Los Ángeles para vivir su gran experiencia al otro lado del charco. Mucho ha llovido desde entonces -casada con David Trueba, con quien ha tenido dos hijos, Violeta y Leo-, tanto que a su lado está uno de grandes actores aclamados por la crítica en la meca del cine tras su papel de Aragorn en El señor de los anillos. La pareja de actores se conoció en el rodaje de Alatriste y comenzaron a salir en 2009 tras volver a coincidir en Appaloosa.

Mortensen a sus 58 años logra su segunda nominación al Oscar tras su candidatura por Promesas del Este. El actor en Captain Fastastic interpreta a un hombre que, tras 10 años criando a sus seis hijos en el bosque, se ve obligado a regresar a la civilización tras la muerte de su mujer. Por su parte Ariadna Gil, además su papel en el teatro como la heroína Jane Eyre, tiene pendiente estos días el estreno el próximo 3 de marzo de la película Zona hostil en la que comparte reparto con Roberto Álamo, Raúl Mérida, Antonio Garrido e Ingrid G. Jonsson en un relato de acción inspirado en hechos reales que tuvieron lugar en Afganistán. De cualquier modo, aunque no estén juntos la noche del 26 de febrero. Ariadna vivirá con emoción la presencia de Viggo en la gran cita de la meca del cine.