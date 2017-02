Las otras grandes estrellas de los Oscar: sus estilistas

Detrás de cada estrella hay una mano mágica que elige los vestidos más fabulosos para cada ocasión. Ellas son las estilistas. Para las abanderadas del glamour y la elegancia en Hollywood es casi tan estresante el oir entonar su nombre como merecedora de un Oscar como el impacto que pueda causar su vestido en la alfombra roja. Si lo hacen bien, lograrán ascender al olimpo de la moda, de lo contrario un look inapropiado podría dar al traste con sus logros en pantalla. Así que para brillar en la noche de las mil estrellas, las nominadas contratan a un equipo entero, liderado por una estilista que no sólo se convierte en su mayor fan, también será su consejera y amiga en la carrera hacia la estatuilla dorada.

VER GALERÍA

Con la precisión de una instrucción militar, estas asesoras de imagen realizan una ardua labor de investigación para que cada estrella acierte con los vestidos más fabulosos para esa noche– muchas veces hechos a medida para asegurar que son realmente únicos- y buscan las joyas perfectas, valoradas en millones de euros, que las hagan brillar aún más.

Os presentamos a las estilistas más solicitadas.

Lupita Nyong’o, Meryl Streep, Naomie Harries: Micaela Erlanger

VER GALERÍA

Una actriz poco conocida puede convertirse de la mañana a la noche en una superestrella por sólo un vestido. Ese fue el resultado de la colaboración entre Micaela Erlanger y Lupita Nyong’o en 2014. Diseño tras diseño, todos eran perfectos, Micaela fue puliendo la imagen de la actriz keniata, culminando con una creación de Prada para la gran gala final: los Oscar.

La temporada de premios es como una carrera sin descanso en la queninguna actriz quiere arriesgarse a tener su gran momento demasiado pronto. Estaba claro que en este caso dejaron lo mejor para el final. En una tonalidad bautizada como “azul Nairobi” después de que Lupita dijera que ese azul le “recordaba a su hogar”, el vestido de estilo griego de Prada con pronunciado escote en V era merecedor de un premio de la Academia y ebncabezó la lista de las mejor vestidas de la ceremonia.

A partir de entonces a Micaela le llovieron aún más los contratos. Meryl Streep y Naomie Harris pasaron a engrosar su lista de clientes. Y la gran descubridora de esta gran asesora de las estrellas fue la actriz de Downton Abbey Michelle Dockery que fue quien se la recomenó a Lupita: “Tengo la estilista perfecta para ti”, le dijo y acertó.

Emma Stone, Amy Adams: Petra Flannery

VER GALERÍA

Cuando las estrellas de Petra Flannery llegan a la alfombra roja causan frenesí en las redes sociales, como ocurrió con Emma Stone y su mono de Lanvin con un lazo que hacía de cola o el vestido que recordaba a un gladiador. El estilo con el que Petra firma todos sus looks es elegante a la par que sorprendente. La actriz de La La Land, Emma, de 28 años, que ha recibido su Globo de Oro a la mejor actriz, ha recibido los consejos de Petra durante una década. Petra explica bromeando: “Nos encanta arriesgar, somos mujeres arriesgadas”.

La super estilista recibe inspiración desde la arquitectura hasta los consejos de su propia madre, que estaba al frente del departamento de Pucci en la tienda Saks de la Quinta Avenida en los años sesenta. Siendo una antigua agente de modelos de Elite Models, Petra intenta limitar su clientela: “No soy estilista de cualquiera”, dice, “me siento inspirada por la persona, tengo que sentir que hay conexión.”

Jessica Chastain, Viola Davis: Elizabeth Stewart

VER GALERÍA

Si Elizabeth Stewart te da la impresión de que podría llegar a ser tu hermana mayor favorita, es por un simple motivo: combinar accesorios y crear el outfit ideal, a veces termina con el almuerzo en la cama y series de televisión al lado de tu mejor amiga. Eso es lo que ocurrió antes de los Globos de Oro con Jessica Chastain, una de sus clientas, con quien lleva trabajando “desde el principio, por lo que es muy eficiente”. Otras de sus protagonistas son Cate Blanchett, Julia Roberts y la favorita de esta temporada de premios, Viola Davis. Después de horas dedicadas a estudiar looks, Elizabeth sabe cuando un vestido es “el vestido” si a ella y a su cliente les encanta. “Suele haber un destello de emoción con un color o un estilo. Vestidos que son especiales con detalles de alta costura increíbles”, dijo a InStyle. “Y tienes que rezar para que ocurra la magia”.

Charlize Theron, Julianne Moore, Reese Witherspoon: Leslie Fremar

VER GALERÍA

El look que logró robar miradas en la entrega de los Oscar del año pasado, fue el de Charlize Theron, gracias al impresionante vestido en corte sirena, que, sin duda alguna, hizo justicia a su figura. Esta hermosa pieza, que fácilmente podría ser considerada una obra de arte, implicó innumerables llamadas a Dior, seguidas de un vuelo de emergencia a París para realizar ajustes finales, tan sólo unos días antes del gran evento. Sin embargo, no hubo ningún indicio de este frenético viaje, ya que cuando la belleza de Mad Max posó ante cámaras, lo único que deslumbraba en la alfombra era el encanto de la dama de rojo. Su estilista, Leslie Fremar -quién aprendió todo lo que sabe gracias a una experiencia tipo El diario viste de Prada, siendo asistente de Anna Wintour, de Vogue- culminó el exquisito look con una lluvia de diamantes en caída. Todo el concepto era atrevido, pero la famosa estilista no tuvo ningún problema en elegir y dejarse guiar por su instinto, gracias a que su cliente estrella no tuvo oportunidad de opinar. "Charlize estaba rodando en Berlín, y sin más me dijo: "Confío en ti y estoy muy ocupada ", dice Leslie. "Me presenté una semana antes de los Oscar con su vestido, y esa fue la primera vez que lo vio".

Natalie Portman, Michelle Williams: Kate Young

VER GALERÍA

La estilista que ama las poses de impacto Kate Young admite que no duerme durante las dos semanas antes de los Oscar. Tal vez esto sea gracias a su gusto por elegir looks que no encontraran la admiración de muchos de forma inmediata. “Cuando ves algo y te gusta, siempre se torna demasiado aburrido una hora más tarde”, dice Kate . “Quiero llevar el look al limite lo suficiente como para que no estés seguro si te gusta al principio". Y añade:"Quiero que, inicialmente, la gente diga ‘Oh, qué opción más interesante’ y que después digan ‘Oh pero me gusta mucho’. Lo que explica el porqué veremos a sus actrices con inesperados toques de bordados en cuentas rosas –como el de Natalie Portman- o llevando un lazo en vez de un collar, como Michelle Williams.

Ruth Negga: Karla Welch

VER GALERÍA

Su mantra es ‘atrévete a ser diferente’ y trabajar con una estrella en ciernes como Ruth Negga, la irlandesa-etiope que protagoniza Loving y que ha estado creando tanto movimiento en esta temporada de premios, ha dado a Karla mucho espacio de maniobra. Desde el increíble vestido color plata de Louis Vuitton en los Globos de Oro hasta aquel romántico Valentino floreado, en cada una de sus apariciones ha tenido a los críticos de moda a sus pies.

Karla le dijo a The Telegraph que el enfoque a la hora de transformar a una actriz es muy estratégico. “Te enteras de qué están promocionando y cómo quieren que sea su imagen. Te estudias su silueta, qué tipo de formas funcionan mejor y hasta qué punto están dispuestos a experimentar. Entonces podemos empezar a pedir estilismos a los diseñadores".