Además del Oscar, las estrellas nominadas se llevarán sí o sí este fabuloso premio

Aunque sólo hay uno de cada categoría se llevará un Oscar, no hay estrella nominada que se vaya a casa con las manos vacías. La firma Distinctive Assets se encargará de hacer su entrega anual de la bolsa no oficial de los Oscar, llamada "Everyone wins" (Todos ganan) en la que existen resorts súper exclusivos, sesiones con un entrenador personal e incluso diamantes. Algún año ha llegado a estar valorada en 200.000 euros, este año han preferido no difundir su valor para evitar cualquier polémica. Recordemos que en 2007 la Academia dio por concluida la costumbre de dar cestas de regalo después de que las autoridades fiscales de Estados Unidos examinaran con lupa esta práctica. Se espera que las estrellas que reciben los regalos y viajes gratis los declaren como ingreso y paguen los impuestos correspondientes.

¿Quieres saber que se llevarán a casa este año Emma Stone, Ryan Gosling o Nicole Kidman?

- Una estancia de cinco noches en un exclusivo resort de Kauai, Hawái

-Diez sesiones de entrenamiento con el entrenador de las estrellas Alexis Seletzky

-Un brazalete de oro y diamantes de Yogajewelz

-Los servicios de un somelier de prestigio de The Loving Somm

- Estancia privada de tres días en el rancho Lost Coast, en el norte California

- Un sistema tecnológico que permite mantener bajo control a los niños en casa Oomi Smart Home

- Tres días en el Grand Hotel Tremezzo en el Lago de Como (Italia).

-Un vaporizador de cámara dual.

- Un Serum de Healing Saint

-Manzanas de la marca Opal que se mantienen verdes durante un año y no se oxidan al cortarlas

-Un curso de entrenamiento para practicar un curso de reanimación por parte de la American Heart Association

-Cigarrillos electrónicos

-Pinturas de cera personalizadas

-Chocolates variados con forma de estatuilla

-El juego de mesa Watch Ya' Mouth

-Libros infantiles De Curlie Girliee

-Un kit de ejercicios para el entrenamiento del suelo pélvico

-Camisetas de Happiest Tee para celebrar tu felicidad en cualquier parte

- Ropa de la firma Belldini

- Almohadas para un optimo descanso

- Parches para evitar y controlar el sudor de Dandi Patch

-Lujosos y exclusivos bolsos de Jules K

- Una obra de arte de Reian Williams

-Diez años de humectantes y cremas de Oxygenetix

-Un tapete masajeador para celulitis de Sweetcheeks

-Una botella de fitness MOUS para los amantes del deporte

-Barritas energeticas de Muscletech

-Joyería de Namira Monaco: colgante y broche

-Una caja de manera con tarjetas llenas de mensajes positivos con los que empezar el día de Bangarang

-...

En total, 25 personas conseguirán este obsequio: solos los actores y directores nominados a la 89ª edición de los Oscar. Una codiciada bolsa, que en palabras del fundador la firma Distinctive Assets, Lash Fary, muchas estrellas llaman por teléfono para asegurarse de que tienen la dirección correcta a la que enviar este fabuloso regalo, ya que no quieren perder la oportunidad de tener el suyo. De momento este premios es seguro. De los Oscar, ya hablaremos...