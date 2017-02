Encuentros fortuitos, parejas asistentes... Todo lo que deberías saber antes de la gala de los Oscar

A punto de celebrarse el ochenta y nueve cumpleaños de los Oscar, les ofrecemos un resumen con todo lo que debería saber antes de la gran noche del cine en Hollywood. El martes 21 de febrero se cerraron las urnas con los votos de los 6687 miembros de la Academia de Hollywood y dos empleados de la firma auditora Pricewaterhouse Coopers hicieron el recuento de papeletas. La suerte está echada para los aspirantes a las preciadas estatuillas del 89ª aniversario de los Oscar. Aunque casi todas las apuestas se dirigen hacia la gran favorita La La Land, con 14 nominaciones, la gala nos deparará más de una sorpresa. En HOLA.com estaremos atentos a cada detalle y cada anécdota, cada estrella y vestido que pasee por la alfombra roja, para contártelo en directo este domingo 26 a partir de la medianoche (hora española).

Uno de los actores españoles con más proyección internacional asistirá a la gala de los Oscar. Se trata de Javier Bardem, que entregará uno de los galardones de la noche, según ha anunciado la Academia de Hollywood en un comunicado. El intérprete, que se mete en la piel del capitán Salazar en Piratas del Caribe 5, es además el único actor español en lograr una estatuilla, por su actuación en No es país para viejos, una de las películas que más fama le ha dado en los últimos años, pero también ha estado nominado en otras dos ocasiones como mejor actor protagonista por Biutiful (2010) y Antes que anochezca (2000). Ahora cabe preguntarse… ¿veremos desfilar a Javier Bardem por la alfombra roja junto a su mujer, Penélope Cruz? No sabemos porque hasta hace días estaba rodando en Londres la nueva versión de Asesinato en el Orient Express.

Además de Bardem y Juanjo Giménez, nominado al Oscar al Mejor Cortometraje de Ficción Timecode, habrá más presencia española en la velada. La corresponsal española Mayte Carrasco, pareja del alemán Marcel Mettelsiefen, nominado al Oscar por el corto documental Watani, asistirá a la gala, tal y como ha adelantado el diario El Mundo. Su historia con su marido cuenta que se asemeja a la de La La Land, aunque “con final feliz”, matiza. Se conocieron en 2008 en Afganistán y desde entonces el trabajo no ha podido separarles. “Como me ha encantado La La Land, me hace mucha emoción encontrarme con Ryan Gosling. Pero me apetece conocer más a Alejandro González Iñárritu que a cualquier otra 'celebrity', porque que sus guiones son brutales. También admiro a Angelina Jolie, porque ha hecho unas películas buenísimas como directora y también se implica mucho con los refugiados", asegura la corresponsal barcelonesa en el citado diario.

Paz Vega suele ser asidua a las fiestas posteriores a la ceremonia y si tuviéramos que pedir un deseo nos gustaría poder volver a ver a Elsa Pataky acompañada de su marido, Chris Hemsworth, en la alfombra roja. Aunque sigue siendo duda porque el actor está inmerso en el rodaje en Georgia de la primera parte de Los Vengadores. Otra de las grandes incógnitas es si irán dos parejas que pronto se convertirán en papás: Irina Shayk con Bradley Cooper o George Clooney con Amal Clooney, que esperan gemelos.

Esa noche todos los ojos seguirán con atención a esas parejas que llevarán el glamour a la alfombra roja. Despierta gran interés la relación entre Emma Stone y Andrew Garfield, ambos nominados en las categorías principales -ella por La La Land y él por Hasta el último hombre. Fueron pareja durante cuatro años, se siguen llevando muy bien, pero parece que no ha habido reconciliacion. ¿Se felicitarán durante la gala? En el almuerzo de nominados él fue el gran ausente, de momento no han coincidido en una celebración como esta.



La oscarizada Alicia Vikander entregará uno de los premios de la velada, la duda es si desfilará por la alfombra roja con Michael Fassbender, con quien protagonizó uno de los momentos más románticos de los Oscar 2016 al fundirse en un beso en el patio de butacas tras escuchar su nombre como la ganadora.

Ryan Gosling, que opta a la estatuilla de mejor actor por La La Land, podría ir acompañado de Eva Mendes, su pareja y madre de sus dos hijas, con quien apenas se deja ver en público, y de su madre, Donna Gosling. El discurso de Ryan Gosling en los Globo de Oro conmovió al dedicarle a su mujer el premio. "Mientras yo estaba en esa película cantando, bailando y tocando el piano, mi pareja cuidaba de nuestra hija, estaba embarazada de nuestra segunda niña y ayudando a su hermano en una batalla contra el cáncer. Si no fuera por ella, ciertamente otra persona estaría aquí. Gracias, cariño". Mientras Nicole Kidman irá acompañada de su marido, Keith Urban, Cassey Affleck, podría ir acompañado de su novia, la actriz Floriana Lima, quien le acompañó a la premiere de Manchester frente al mar. El hermano de Ben Affleck. nominado al Oscar a mejor actor por su papel en Manchester frente al mar, hasta 2016 estuvo casado con Summer Phoenix, hermana del actor Joaquin Phoenix. Pero el matrimonio se rompió en 2016, después de 10 años y dos hijos en común.

El cómico Jimmy Kimmel se estrena como maestro de ceremonias. Presentador del show televisivo de la ABC Jimmy Kimmel Live, será el encargado de conducir el evento más prestigioso de la industria del espectáculo y ha prometido, sin desvelar muchos detalles, que habrá grandes dosis de humor y respeto para todos, excepto para Matt Damon, con quien mantiene una pelea "en broma" desde 2005, y nadie duda que habrá muchos dardos a la política de Donald Trump.

Tras la gala de los #OscarSoWhite del año pasado, cuando miembros de la comunidad afroamericana animaron a hacer boicot por la ausencia de artistas negros en las nominaciones, parece que la Academia ha aprendido y siete de los 20 intérpretes nominados ilustran la diversidad racial. Ellos son Ruth Negga, Denzel Washington, Viola Davis, Naomie Harris, Octavia Spencer, Mahershala Ali y Dev Patel). Además. Kimberly Steward, por ejemplo, será la segunda productora negra de la historia nominada al Oscar a la Mejor Película tras Oprah Winfrey ('Selma') y si triunfa, sería la primera en ganar la preciada estatuilla.

Justin Timberlake, Sting, Lin-Manuel Miranda y John Legend serán los encargados de poner la nota musical a la gala. Miranda interpretará junto a Auli'i Cravalho How Far I'll Go de la cinta animada Vaiana que está nominada al Oscar a mejor canción original. Por su parte, Justin Timberlake interpretará su éxito Can't Stop The Feeling de la película Trolls. John Legend hará doblete cantando tanto Audition (The Fools Who Dream) como City of Stars, ambos temas de La La Land. Por último, Sting interpretará el tema The Empty Chair del filme Jim: The James Foley Story, que coescribió él mismo junto al tres veces nominado al Oscar, J. Ralph.

Y en la lista de rostros conocidos que desfilarán por el escenario para presentar las 24 categorías se encuentran los ganadores del año pasado, Leonardo DiCaprio, Alicia Vikander, Brie Larsony Mark Rylance, que cumplirán con la tradición y entregarán los cuatro galardones para actores y actrices de esta edición. Otros presentadores que subirán al escenario serán Emma Stone, Halle Berry, Jamie Dornan, Dakota Johnson, Chris Evans, Gael García Bernal, Samuel L. Jackson, Scarlett Johansson, Shirley MacLaine y Amy Adams - durante minutos estuvo nominada por error en la web oficial de los premios Oscar en la categoría de mejor actriz por La llegada- El último premio de la noche, el de mejor película, lo entregarán Warren Beauty y Faye Dunaway para celebrar el 50 aniversario del estreno de su película Bonnie & Clyde.