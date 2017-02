¿Qué significa el lazo azul que han lucido las estrellas en los Oscar?

Nada más pisar la alfombra roja del teatro Dolby de Los Ángeles si hay algo que ha llamado la atención más allá de las deslumbrantes estrellas de los Oscar, ha sido el lazo azul que lucieron algunas de ellas. ¿Pero cuál es su significado? El lazo azul que llevaba, entre otras, Ruth Negga representa a ACLU -American Civil Liberties Union-, la organización sin ánimo de lucro por los derechos civiles de EE UU. Entre otras acciones esta organización lucha para ayudar a los inmigrantes en su defensa legal contra el veto musulmán de Donald Trump.

VER GALERÍA

La gala no había comenzado, pero ya en la alfombra roja se han sentido las protestas contra las políticas de Trump. La actriz etíope-irlandesa Ruth Negga, nominada a mejor actriz por Loving, apostó por un diseño rojo Valentino confeccionado especialmente para ella, asesorada por su estilista Karla Welch, y en el pecho lució el lazo azul que llevaron otras estrellas. Lin-Manuel Miranda, uno de los encargados en poner la nota musical a la gala con la canción How Far I'll Go de la cinta animada Vaiana que está nominada al Oscar a mejor canción original, y su madre han mostrado también su apoyo a esta iniciativa.

VER GALERÍA

-Despliegue de 'glamour' en la alfombra roja de los Oscar

-Nuestros favoritos son... ¡Entregamos los Oscar a los mejores 'looks'!

-Los Oscar en clave 'beauty': 'Y las más bellas son...'

La supermodelo Karlie Kloss ha sido otras de las estrellas que ha lucido el lazo azul a favor de los derechos civiles y no deja de sorprender que la cuñada de Ivanka Trump -Karlie sale con Joshua Kushner, hermano del marido de Ivanka- apoye a esta causa contraria a la política del presidente de Estados Unidos. La top model ha lucido un impresionante y elegante vestido blanco de Stella McCartney adornado con un lazo azul a la altura de la cadera.

La asociación ACLU invitaba a los nominados, presentadores e invitados a la ceremonia a llevar la cinta para mostrar su apoyo "a los derechos y libertades civiles garantizados por la Constitución a todo el mundo en los Estados Unidos". De momento han conseguido su objetivo y el lazo azul ha sido gran protagonista en la alfombra roja en la 89 edición de los premios Oscar, que se celebraron este domingo 26 de febrero en el teatro Dolby de Los Ángeles.